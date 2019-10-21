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/ Здорове харчування

Як правильно пити воду: дієтолог дала поради

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Лікар-дієтолог Вікторія Кляуз попередила українців про шкоду зневоднення.

Як зазначила лікар в своєму Telegram-каналі, людина може прожити без води 3 дні - 2 тижні: "Багато що залежить від статі, віку, зросту/ваги, температури навколишнього середовища та фізичної активності".

"Чим спекотніше – тим більше потрібно води для підтримки стабільної температури тіла. Потіючи, ми охолоджуємося, тому чим спекотніше - тим більше поту буде виділятися, і тим швидше настане зневоднення А якщо є фізичне навантаження - то ще швидше", - розповіла Кляуз.

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Лікар також згадала про "гарячу йогу": "Користь від занять йогою незаперечна, але те, що Ви потієте під час хот-йоги - це не означає, що "жир тане" і ви худнете. Це ознака звичайного зневоднення".

Як правильно пити воду: дієтолог дала поради

24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський фітнес-тренер Тео Бреннер-Роуч розповів, як прискорити обмін речовин за допомогою продуктів, які ми вживаємо щодня.

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Теми
здоров'я живлення
Місце
Україна
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