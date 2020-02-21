Як правильно їсти макарони, щоб схуднути: названо хитрощі

Лікар-дієтолог Вікторія Кляуз розповіла, що макарони не відноситься до шкідливої їжі і спагетті можна їсти навіть на дієті.

Про це вона повідомила в своєму Телеграм-каналі, розповівши, як правильно харчуватися.

"Потрібно віддавати перевагу макаронам з борошна твердих сортів, семоли, семоліни. У такому варіанті крохмалисті зерна невеликі і тверді, а глікемічний індекс нижче, ніж у "звичайних" макаронів", – пояснила вона.

Спагеті

Також потрібно дотримуватися правил приготування макаронів. Суть пасти – не переварити, а довести до напівготовності, а далі доготовляти в соусі до стану "аль денте".

При цьому, щоб не набирати зайву вагу, краще всього вживати макарони з овочами, томатним соусом або свіжим салатом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтологи назвали продукти, які категорично не можна їсти сирими.

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