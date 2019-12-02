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/ Здорове харчування

Харчування під час посту: названі шкідливі для здоров'я помилки

4.5т
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Дотримуватися Різдвяного посту – це не означає перейти на картоплю й макарони. Харчування має бути збалансованим і регулярним, не можна зловживати швидкими вуглеводами.

Лікарка-дієтологиня Анна Мельничук у ефірі ObozTV назвала найбіль поширені помилки і поділилася порадами про те, як правильно харчуватися під час посту з точки зору користі для здоров'я.

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Мельничук звернула увагу, що відсутність м'яса та інших продуктів тваринного походження в зимовому раціоні може підсилювати відчуття голоду.

"Вуглеводи (каші, овочі) насичують гірше, ніж білок у поєднанні з жирними продуктами – молочними, сирами, яйцями. Тому людині частіше хочеться їсти. І вона починає перекушувати: кожні 1,5 години з'їсть то горішок, то сухофрукт. Калорійність колосальна. Інсулін скаче постійно. Тобто жодного позитивного ефекту немає", – зазначила вона.

"Якщо ви вирішили поститися, то не потрібно харчуватися часто, щопівтори години. У вас має бути повноцінний сеанс їжі кожні 3,5-4 години", – наголосила фахівчиня.

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За словами Мельничук, до кожного вживання їжі обов'язково потрібно додавати щось тепле та рослинні жири – це допоможе організму насититися.

"Це може бути авокадо, насіння, кокосове масло... Наприклад, до печеного яблука з гарбузом можна додати кокосову стружку. У раціоні не мають бути виключно вуглеводи", – порекомендувала дієтолог.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Різдвяний піст Дієти та фітнес Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Теги
харчування пост
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Комментарии на сайте не модерированы
Соломонович Самсон
Соломонович Самсон
Я свиней своїх краще годую. Чому у так званих "православних" піст полягає виключно у обмеженні харчування?
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