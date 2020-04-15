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/ Здорове харчування

Як правильно харчуватися на карантині: лікар розповів про основні правила

1.3т
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У період карантину багато українців почали "заїдати" вільний час солодким, втішаючись тим, що потім зможуть привести себе у форму.

Однак це неправильно, оскільки таке харчування може спричинити загострення чи виникнення хвороб, які тільки послаблюють імунітет. Про це в інтерв'ю "Фактам" розповів лікар-невролог, аспірант кафедри неврології №1 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика Володимир Костенко.

"Порожні" вуглеводи призводять до небажаних стрибків глюкози. А ось чайна або десертна ложка меду щодня корисна (але тільки, якщо немає алергії і цукрового діабету). Дослідження довели, що щоденне помірне вживання меду знижує ризик атеросклерозу на 30%. Це вражаючий результат", – сказав він.

Під час карантину харчуватися потрібно правильно

Під час карантину харчуватися потрібно правильно

За словами лікаря, із напоїв у такий період краще пити какао, оскільки воно позитивно діє на організм. Особливо це корисно для літніх людей, котрі мають проблеми із судинами.

"Какао містить особливу речовину (епікатехін) – флавонол, який посилює активність клітин із добування енергії з їжі. Це важливо для всіх м'язових груп, але особливо для м'язів стегон і гомілки. У людей, обмежених у русі, м'язи слабшають, але виправити ситуацію допоможуть дві чашки какао на день, правда, тільки в першій половині доби", – стверджує Костенко.

Замість "порожніх" вуглеводів краще помірно вживати мед

Замість "порожніх" вуглеводів краще помірно вживати мед

Водночас він уточнив, що важливо пити і достатньо води, хоч у "культурі українців це не прийнято". Лікар зазначив, що з віком відчуття спраги притупляється, і люди часто обмежуються тільки чаєм або кавою, які виводять воду з організму, а також компотом і соком.

Замість чаю та кави корисніше пити какао і звичайну воду

Замість чаю та кави корисніше пити какао і звичайну воду

"Людина середньої ваги в спекотний день втрачає приблизно літр рідини, тому пити її варто мінімум півтора-два літри, з яких чотири-п'ять склянок води. Вона покращує перистальтику кишечника, виводить токсини, позитивно впливає на сон, попереджає появу головного болю", – підкреслив він.

Також медик порадив відмовитися або хоча б обмежити вживання ковбас, знежиреного молока, напоїв, на етикетці яких зазначено "Без цукру". Крім цього, звести до мінімуму вироби з білого борошна вищого сорту.

Від мучного і ковбас у раціоні потрібно відмовитися або обмежити їхнэ вживання

Від мучного і ковбас у раціоні потрібно відмовитися або обмежити їхнэ вживання

"Вони викликають раптові злети і падіння рівня глюкози. Якщо люди щодня їдять багато білого хліба, здобної випічки, макаронів, вареників, млинців, то це виснажує підшлункову залозу. А з віком може привести до розвитку діабету другого типу", – підсумував Костенко.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про п'ять ідей для "протиепідемічного раціону" під час карантину.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
здоров'я Карантин в Україні
Місце
Україна
Теги
їжа харчування диета лікарі
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