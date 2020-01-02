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Як позбутися від похмілля: розвінчано міф про розсіл

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Пити розсіл для усунення наслідків похмілля марно, тому що він не сприяє позитивному ефекту на печінку.

Про це розповів експерт підрозділу з безпеки харчових продуктів ВООЗ Пітер Бен Ембарек, передає РІА Новини.

"У будь-якому випадку, мариновані овочі або сири не є ліками і не можуть вплинути на печінку за кілька днів або за кілька прийомів їжі. Декількома продуктами ви не зможете компенсувати погане харчування або надмірності під час свят. Стара порада – вживати все в міру, як і раніше, є кращою порадою", – пояснив він.

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Ембарек наголосив, що на свята треба помірно вживати їжу й алкоголь, при цьому вести помірну фізичну активність.

Похмілля

Похмілля

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній глава Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун дала корисні поради, як провести "детокс" і очистити організм після новорічних свят.

Також Супрун розповіла, що алкоголь несумісний лише з деякими видами антибіотиків, але далеко не з усіма медикаментами.

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Автор
Тимур Григоренко
Теги
отруєння їжа харчування алкоголь медицина
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