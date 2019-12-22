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/ Здорове харчування

Як позбавиться від жиру на животі: доктор розкрила секрет

1.3т
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Американський ендокринолог Елізабет Лоуден розповіла, що позбутися від жиру на животі допоможе правильно підібрана дієта.

Лікар назвала адекватний режим харчування способом поліпшити обмін речовин в організмі, пише повідомляє Focus.

На її думку, людям з повільним метаболізмом є сенс включити в свою дієту більшу кількість продуктів, що містять ненасичені жирні кислоти, наприклад, авокадо і волоські горіхи, які повільно перетравлюються, оскільки вимагають для цього багато енергії.

В'ялий живіт

В'ялий живіт

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Також лікар закликала звернути увагу на вміст в їжі білків, дефіцит яких може спровокувати зниження частки м'язової маси в організмі при збереженні жирової.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в число найбільш ефективних і результативних методів схуднення входить французька дієта. Дотримуючись такого типу харчування, можна всього за два тижні скинути 8 кілограмів. Вона включає рибу, яйця, дієтичне м'ясо, овочі, фрукти, зелень і житній хліб.

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Автор
Гліб Іванов
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