Як позбавитися від зайвої ваги після свят: Супрун дала слушні поради

Після затяжних новорічних свят повертатися до звичного режиму харчування потрібно поступово і зважено, щоб не зашкодити здоров'ю.

У довгостроковій перспективі набрані кілограми можуть бути шкідливими. Вони мають здатність накопичуватися, якщо їх ігнорувати, повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у Facebook.

Саме тому важливо, за її словами, після свят і переїдання позбутися зайвої ваги.

Taliya

Супрун озвучила кілька слушних порад:

не обмежуйте себе в їжі і не сідайте на суворі дієти. Різні "марафони" скидання ваги за 5 днів створюють великий стрес для організму, як і переїдання під час свят. Намагайтеся зробити свій раціон більше здоровим - їжте більше овочів і фруктів, клітковини, злакових і враховуйте розмір порцій;

не розпочинайте відразу з інтенсивних фізичних навантажень - це підвищує ризик отримати травму;

Якщо будете у сімейного лікаря - не забудьте виміряти талію. Вимірювання окружності талії - найбільш точний показник, який дає змогу виявити кількість небезпечного абдомінального жиру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, для зниження ваги китайська медицина рекомендує не голодувати, а задовольняти свої потреби в їжі на 50-70%.

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