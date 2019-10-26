Як обрати питну воду в магазині: українцям дали поради

Під час покупки питної води потрібно розрізняти лікувально-столову воду, тобто мінералізовану природним шляхом, і звичайну "додатково очищену".

Про те, як обирати питну воду в українських магазинах, в ефірі ObozTV розповіла експерт з якості та безпеки продуктів харчування, професор кафедри товарознавства Олена Сидоренко.

Сидоренко звернула увагу, що якщо на етикетці написано "дооброблена вода", "очищена додатково" і таке інше – це звичайна вода з водогону чи підземних джерел, просто додатково очищена.

"Як правило, вода в бутлях очищена додатково, наприклад, системою зворотного осмосу. Але тоді фактично зникає її біологічна цінність. Вона на зразок дистильованої води. Або це вода з підземних джерел, і знову-таки доочищена", – зазначила експерт.

На її думку, краще обирати природну мінеральну воду.

При цьому експерт уточнила, що продукція українських виробників часто перевершує за цінністю імпортну.

"Як правило, імпортна вода дуже м'яка, тобто вона теж доочищена. Взагалі потрібно розуміти, що найбільш цілюща вода – біля джерела. За нашими стандартами, лікувально-столову воду не дозволяється розливати в іншому місці, оскільки вона втрачає свої лікувальні властивості. Тобто пити біля джерела, чи безпосередньо там розлиту. А імпортована вода, дуже дорога – в чому ж її цінність? Це ж та сама доочищена вода", – пояснила Сидоренко.

"Варто обирати або лікувально-столову, або в скляній тарі. Що буде трохи дорожче. Інакше немає сенсу переплачувати", – впевнена вона.

Також професор спростувала міф про те, що якість питної води можна визначити за наявністю чи відсутністю накипу при кип'ятінні.

"Накип – тільки один показник. Він свідчить про мінералізації, про жорсткість води. Таким чином ви побачите, жорстка вона чи м'яка. Але це не основний показник", – попередила Сидоренко.

Вона порадила обов'язково перевіряти постачальника і вимагати у нього якісне свідоцтво на воду.

Експерт порадила купувати воду в скляній тарі Alamy/Scmp.com

Як писав OBOZREVATEL, також Сидоренко розповіла про якість води в бюветах Києва і про те, чи можна нею отруїтися.

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