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/ Здорове харчування

Як обрати питну воду в магазині: українцям дали поради

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Під час покупки питної води потрібно розрізняти лікувально-столову воду, тобто мінералізовану природним шляхом, і звичайну "додатково очищену".

Про те, як обирати питну воду в українських магазинах, в ефірі ObozTV розповіла експерт з якості та безпеки продуктів харчування, професор кафедри товарознавства Олена Сидоренко.

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Сидоренко звернула увагу, що якщо на етикетці написано "дооброблена вода", "очищена додатково" і таке інше – це звичайна вода з водогону чи підземних джерел, просто додатково очищена.

"Як правило, вода в бутлях очищена додатково, наприклад, системою зворотного осмосу. Але тоді фактично зникає її біологічна цінність. Вона на зразок дистильованої води. Або це вода з підземних джерел, і знову-таки доочищена", – зазначила експерт.

На її думку, краще обирати природну мінеральну воду.

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При цьому експерт уточнила, що продукція українських виробників часто перевершує за цінністю імпортну.

"Як правило, імпортна вода дуже м'яка, тобто вона теж доочищена. Взагалі потрібно розуміти, що найбільш цілюща вода – біля джерела. За нашими стандартами, лікувально-столову воду не дозволяється розливати в іншому місці, оскільки вона втрачає свої лікувальні властивості. Тобто пити біля джерела, чи безпосередньо там розлиту. А імпортована вода, дуже дорога – в чому ж її цінність? Це ж та сама доочищена вода", – пояснила Сидоренко.

"Варто обирати або лікувально-столову, або в скляній тарі. Що буде трохи дорожче. Інакше немає сенсу переплачувати", – впевнена вона.

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Також професор спростувала міф про те, що якість питної води можна визначити за наявністю чи відсутністю накипу при кип'ятінні.

"Накип – тільки один показник. Він свідчить про мінералізації, про жорсткість води. Таким чином ви побачите, жорстка вона чи м'яка. Але це не основний показник", – попередила Сидоренко.

Вона порадила обов'язково перевіряти постачальника і вимагати у нього якісне свідоцтво на воду.

Експерт порадила купувати воду в скляній тарі

Експерт порадила купувати воду в скляній тарі

Alamy/Scmp.com

Як писав OBOZREVATEL, також Сидоренко розповіла про якість води в бюветах Києва і про те, чи можна нею отруїтися.

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Теми
Якість продуктів в Україні здоров'я Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Олена Сидоренко
Місце
Україна
Тег
продукти
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Перов Василий
Перов Василий
Есть ответ.... Моча..... Дёшево и бесплатно.. Хотя моча порохоботов и Атошников или активистов и националиста вообще лечебная и дорога. И наверное бабушкам не потянуть... Повезло тем у кого внук порхобот,)))
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