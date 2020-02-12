Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здорове харчування

Як не зірватися під час дієти: дієтологиня дала прості поради

695
Читати матеріал російською

Дієтологиня Вікторія Кляуз дала прості поради, як не зірватися під час дієти.

Як вона написала в своєму каналі в Telegram, домашні запаси шкідливих продуктів з холодильника потрібно викидати. Замість них, потрібно, щоб удома завжди була приготовлена корисна їжа.

Домашні запаси. "Якщо на початку п'єси на стіні висить рушниця, то (до кінця п'єси) вона має вистрілити" – ось зі шкідливою їжею те ж саме. Якщо в морозилці лежить півпачки морозива або в шафі лежить пачка печива, яку "шкода викинути", воно буде з'їдено! А тепер порахуйте, скільки часу і грошей ви витратите на "спалювання" цих калорій? Набагато більше вартості пачки морозива! Безжально прибирайте все шкідливе, а якщо захочеться – доведеться докласти зусилля і пройтися до найближчого магазину", – написала дієтолог.

Як не зірватися під час дієти: дієтологиня дала прості поради

championat.com

Порожній холодильник. "Якщо вдома їсти нічого, а на готування піде година, то велика ймовірність повечеряти в найближчому фастфуді. Намагайтеся, щоб у вас завжди були заготовки або продукти, з яких можна приготувати вечерю за 15 хвилин. На це не потрібно спеціально виділяти цілий день. Коли ви готуєте котлети / фаршируєте перець/ обробляє рибу або варите бульйон – відправте частину в морозилку", – порадила Кляуз.

Ресторан. "Якщо ви голодні, а зустріч буде довгою, не обмежуйтеся легким салатом. Ситість не наступить, а до кінця вечора ви "зірветеся" на десерт. Набагато правильніше вибрати основне м'ясне / рибне блюдо і забути про десерт. Іноді і в дитячому меню можна знайти хороші варіанти обіду", – написала доктор.

Вона підкреслила, що ситість настає протягом 15-20 хвилин після їжі.

"Саме так в ці 20 хвилин більшість наїдатися непотрібні калорії, і часто – з солодощів. Тому, поївши, завжди вичікуйте паузу – через 15 хв про їжу вже не згадаєте", – додала кляузи.

https://t.me/dietolog_DrKlaus/151

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кляуз вже розповідала, що про час вагітності жінки можуть знизити зайву вагу, якщо будуть дотримуватися правильного харчування.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Гліб Іванов
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини