Як не зірватися під час дієти: дієтологиня дала прості поради

Дієтологиня Вікторія Кляуз дала прості поради, як не зірватися під час дієти.

Як вона написала в своєму каналі в Telegram, домашні запаси шкідливих продуктів з холодильника потрібно викидати. Замість них, потрібно, щоб удома завжди була приготовлена корисна їжа.

Домашні запаси. "Якщо на початку п'єси на стіні висить рушниця, то (до кінця п'єси) вона має вистрілити" – ось зі шкідливою їжею те ж саме. Якщо в морозилці лежить півпачки морозива або в шафі лежить пачка печива, яку "шкода викинути", воно буде з'їдено! А тепер порахуйте, скільки часу і грошей ви витратите на "спалювання" цих калорій? Набагато більше вартості пачки морозива! Безжально прибирайте все шкідливе, а якщо захочеться – доведеться докласти зусилля і пройтися до найближчого магазину", – написала дієтолог.

⠀

championat.com

Порожній холодильник. "Якщо вдома їсти нічого, а на готування піде година, то велика ймовірність повечеряти в найближчому фастфуді. Намагайтеся, щоб у вас завжди були заготовки або продукти, з яких можна приготувати вечерю за 15 хвилин. На це не потрібно спеціально виділяти цілий день. Коли ви готуєте котлети / фаршируєте перець/ обробляє рибу або варите бульйон – відправте частину в морозилку", – порадила Кляуз.

⠀

Ресторан. "Якщо ви голодні, а зустріч буде довгою, не обмежуйтеся легким салатом. Ситість не наступить, а до кінця вечора ви "зірветеся" на десерт. Набагато правильніше вибрати основне м'ясне / рибне блюдо і забути про десерт. Іноді і в дитячому меню можна знайти хороші варіанти обіду", – написала доктор.

Вона підкреслила, що ситість настає протягом 15-20 хвилин після їжі.

"Саме так в ці 20 хвилин більшість наїдатися непотрібні калорії, і часто – з солодощів. Тому, поївши, завжди вичікуйте паузу – через 15 хв про їжу вже не згадаєте", – додала кляузи.

https://t.me/dietolog_DrKlaus/151

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кляуз вже розповідала, що про час вагітності жінки можуть знизити зайву вагу, якщо будуть дотримуватися правильного харчування.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram