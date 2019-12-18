Як не поправитися під час свят: прості правила

Під час новорічно-різдвяних канікул вагу набирають майже всі. До того ж, якщо більшість поправляється приблизно на кіло, то окремі "щасливчики" можуть додати цілих п'ять зайвих кілограмів.

Фахівець із правильного харчування Вікторія Кляуз розповіла про декілька простих прийомів, які допоможуть мінімізувати шкоду здоров'ю від переїдання і не поправитися за новорічні свята. Про це вона написала в своєму Telegram-каналі.

На її думку, спершу варто почати з простих правил, застосовуючи хоча б по одному на рік. Адже будь-яка дія, підкреслила дієтологиня, завжди приносить результат.

Дієтологиня розповіла, як не погладшати за новорічні свята

По-друге, можна скласти план того, що ви їстимете, а від чого точно зможете відмовитися під час застілля.

"Наприклад, "я з'їм лише одне шкідливе – шматочок "шуби" або щось іще, але обов'язково додам овочі та м'ясо . Прийшовши в гості, ви вже усвідомлено будете вибирати страви – звертати увагу на "заплановану їжу" і закривати очі на всі інші шкідливості", – стверджує Кляуз.

Не менш важливо взяти собі за правило – у жодному разі не їсти понад міру. Водночас, стверджує дієтологиня, не потрібно їсти лише "заради процесу". Як тільки зрозумієте, що їжа не приносить задоволення, а просто перемішується у роті, – закінчуйте смакувати.

Щоб не помилитися, можна зважувати їжу – це допомагає не переїсти у будь-якій ситуації. Кляуз підкреслила, що не можна їсти більше своїх звичних порцій – адже у звичайних умовах жодна людина не подужає всю ту кількість їжі, яку умудряється поглинути під час застіль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарка і дієтологиня Вікторія Кляуз розповіла про найбільшу помилку людей, які хочуть скинути зайву вагу.

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