Як зберегти фігуру під час посту: дієтологиня розкрила секрет

Щоб не набрати зайвої ваги під час Великого посту, необхідно компенсувати дефіцит білка і обмежити кількість швидких (простих) вуглеводів.
Таку пораду дала лікарка-дієтолог Анна Мельничук в ефірі ObozTV. Вона нагадала, що в основі пісного меню високовуглеводні продукти (каші, картопля, борошняні вироби), які і призводять до появи надлишкових кілограмів.
"Погладшати можна на кашах, хлібі, булках... Які начебто і без яєць, і без масла, і без молока, але все ж таки це біле борошно, цукор, дуже прості вуглеводи. Тому, якщо ви вирішили дотримуватися посту – ласка, збалансуйте свій раціон", – закликала лікарка.
Під час посту не варто зловживати швидкими вуглеводами
theperfectloaf.com
Джерела білка в піст
Мельничук зазначила, що в середньому людині необхідно отримувати 1,2 г білка на кілограм ваги.
Замінити тваринні білки, за її словами, можна рослинними.
"Це може бути сочевиця, боби, хумус, нут, спаржа. Але там білка менше і він засвоюється трохи складніше. Тому, якщо ви хочете збалансувати раціон, потрібно брати рослинний білок і додавати до нього тушковані овочі. Разом з цими вітамінами і мікроелементами рослинний білок краще засвоюється", – розповіла медичка.
"Якщо ви дотримуєтеся посту не надто суворо, залишаєте яйця, кілька разів на тиждень залишаєте рибу – це теж гарне джерело білка", – додала вона.
Каші в пост
Дієтологиня порекомендувала "не налягати" на каші, особливо людям з порушеннями вуглеводного обміну і схильністю до цукрового діабету.
"Не потрібно у великій кількості їсти каші на сніданок, обід і вечерю разом з тушкованим буряком. Це перебір", – наглосила Мельничук.
Бобові та гриби в пісному меню допоможуть уникнути дефіциту білка
brandnewvegan.com
Нагадаємо, Великий піст в 2020 році почався в понеділок, 2 березня, і триватиме до суботи, 18 квітня. Детальніше про те, як правильно тримати піст і не нашкодити здоров'ю – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
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