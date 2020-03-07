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/ Здорове харчування

Як зберегти фігуру під час посту: дієтологиня розкрила секрет

1.2т
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Щоб не набрати зайвої ваги під час Великого посту, необхідно компенсувати дефіцит білка і обмежити кількість швидких (простих) вуглеводів.

Таку пораду дала лікарка-дієтолог Анна Мельничук в ефірі ObozTV. Вона нагадала, що в основі пісного меню високовуглеводні продукти (каші, картопля, борошняні вироби), які і призводять до появи надлишкових кілограмів.

"Погладшати можна на кашах, хлібі, булках... Які начебто і без яєць, і без масла, і без молока, але все ж таки це біле борошно, цукор, дуже прості вуглеводи. Тому, якщо ви вирішили дотримуватися посту – ласка, збалансуйте свій раціон", – закликала лікарка.

Під час посту не варто зловживати швидкими вуглеводами

Під час посту не варто зловживати швидкими вуглеводами

theperfectloaf.com

Джерела білка в піст

Мельничук зазначила, що в середньому людині необхідно отримувати 1,2 г білка на кілограм ваги.

Замінити тваринні білки, за її словами, можна рослинними.

"Це може бути сочевиця, боби, хумус, нут, спаржа. Але там білка менше і він засвоюється трохи складніше. Тому, якщо ви хочете збалансувати раціон, потрібно брати рослинний білок і додавати до нього тушковані овочі. Разом з цими вітамінами і мікроелементами рослинний білок краще засвоюється", – розповіла медичка.

"Якщо ви дотримуєтеся посту не надто суворо, залишаєте яйця, кілька разів на тиждень залишаєте рибу – це теж гарне джерело білка", – додала вона.

Каші в пост

Дієтологиня порекомендувала "не налягати" на каші, особливо людям з порушеннями вуглеводного обміну і схильністю до цукрового діабету.

"Не потрібно у великій кількості їсти каші на сніданок, обід і вечерю разом з тушкованим буряком. Це перебір", – наглосила Мельничук.

Бобові та гриби в пісному меню допоможуть уникнути дефіциту білка

Бобові та гриби в пісному меню допоможуть уникнути дефіциту білка

brandnewvegan.com

Нагадаємо, Великий піст в 2020 році почався в понеділок, 2 березня, і триватиме до суботи, 18 квітня. Детальніше про те, як правильно тримати піст і не нашкодити здоров'ю – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
живлення Поради лікарів Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Теги
Великий піст харчування їжа схуднення
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