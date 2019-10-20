Як не переїдати: дієтолог поділилася лайфхаками на кожен день

Разова порція їжі кожної людини має вміщатися в дві її долоні, складені разом. Це допоможе уникнути переїдання і набору зайвої ваги.
Таким лайфхаком поділилася лікар-дієтолог Юлія Поворознюк в ефірі ObozTV. Вона пояснила, що складені "човником" долоні приблизно відповідають розміру шлунка.
"Приблизно така порція становить від 300 до 450 гр. Причому половина вашої тарілки – це має бути салат, четвертинка – якась каша чи картопля, і ще четвертинка – білок", – розповіла фахівець.
Вона порадила припиняти їсти в той момент, як тільки починається насичення.
"Коли ви вже відчули насичення, але далі продовжуєте їсти – ви вже переїли", – попередила дієтолог.
Поворознюк звернула увагу, що переїдання може призвести не тільки до проблеми ожиріння, але і до небезпечних захворювань.
"Переїдання розтягує шлунок, призводить до рефлюксу, тобто закидання вмісту шлунку в стравохід, і таким чином провокується розвиток гастроезофагеальної рефлюксної хвороби. Зараз багато хто страждає від цієї хвороби – як дітки, так і дорослі. Тому намагайтеся, як тільки відчуєте насичення, більше не їсти", – наголосила лікар.
Наостанок вона дала ще одну важливу рекомендацію: "Прийом їжі має тривати 20 хвилин. Це ідеально".
Усвідомлене харчування – не дієта, а спосіб життя
yogajournal.com
Раніше OBOZREVATEL писав про те, яка практична вправа для усвідомленого харчування допоможе вчасно зупинитися і не поглинати їжу "на автоматі".
Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "живлення" на сайті "OBOZREVATEL".