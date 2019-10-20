Як не переїдати: дієтолог поділилася лайфхаками на кожен день

Разова порція їжі кожної людини має вміщатися в дві її долоні, складені разом. Це допоможе уникнути переїдання і набору зайвої ваги.

Таким лайфхаком поділилася лікар-дієтолог Юлія Поворознюк в ефірі ObozTV. Вона пояснила, що складені "човником" долоні приблизно відповідають розміру шлунка.

"Приблизно така порція становить від 300 до 450 гр. Причому половина вашої тарілки – це має бути салат, четвертинка – якась каша чи картопля, і ще четвертинка – білок", – розповіла фахівець.

Вона порадила припиняти їсти в той момент, як тільки починається насичення.

"Коли ви вже відчули насичення, але далі продовжуєте їсти – ви вже переїли", – попередила дієтолог.

Поворознюк звернула увагу, що переїдання може призвести не тільки до проблеми ожиріння, але і до небезпечних захворювань.

"Переїдання розтягує шлунок, призводить до рефлюксу, тобто закидання вмісту шлунку в стравохід, і таким чином провокується розвиток гастроезофагеальної рефлюксної хвороби. Зараз багато хто страждає від цієї хвороби – як дітки, так і дорослі. Тому намагайтеся, як тільки відчуєте насичення, більше не їсти", – наголосила лікар.

Наостанок вона дала ще одну важливу рекомендацію: "Прийом їжі має тривати 20 хвилин. Це ідеально".

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