Як не набрати зайвого за свята: дієтолог розкрила унікальні секрети

Дієтолог Світлана Фус дала поради українцям про святкове харчування, розповівши, як не погладшати під час новорічних застіль.

"Так, це той випадок, коли ми їмо вночі або пізно ввечері, коли ходимо в гості, де вже ніхто на їжу дивитися не може, але, тим не менше, столи ломляться від різноманітних страв, тому що так треба зустрічати свято... Але хочу нагадати всім, що святкова їжа — не остання в нашому житті", — написала Фус у блозі на ТСН.

Вона сформулювала декілька простих правил харчування, які зможуть допомогти охочим зберегти фігуру:

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Не голодуйте перед тим, як сядете за святковий стіл. Їжте протягом дня, дотримуйтеся режиму. Тоді не доведеться накидатися на все та з'їдати відразу багато. Це загрожує переїданням і великою кількістю зайвих калорій.

Якщо передбачається тривале святкування — робіть перерви, вставайте з-за столу між прийомами їжі. У цей час потрібно рухатися, так ймовірність переїдання різко знижується.

Вибирайте, що їсти. Наприклад, складаючи свою порцію, на одну частину будь-якої м'ясної або рибної страви беріть дві частини овочів. Намагайтеся вибирати нежирні сорти м'яса, вони дають ситість, довго перетравлюються, забезпечують організм білком.

Світлана Фус facebook.com/svitlana.fus

Приділіть увагу не кількості страв, а їх якості. Нехай "тазик" олів'є й оселедець під шубою замінять, наприклад, салат із креветками і запечена у фользі риба.

Отримуйте естетичне задоволення від їжі. Їжте поволі, смакуючи кожен шматочок. Це також зменшує ризик переїдання, адже насичення від порції приходить через 15-20 хвилин.

У перервах між прийомами їжі вживайте воду, тому що зазвичай разом зі святковою їжею надходить багато солі та жиру. Ваш організм потребуватиме рідини для підтримання водно-сольового балансу. Бажано не вживати солодких напоїв, вони будуть тільки підсилювати спрагу.

Будьте обережні з алкоголем. Спиртні напої розгальмовують центр голоду і самі собою калорійні, особливо міцні й солодкі. Перевагу віддавайте сухим винам, які не мають багато калорій.

З приводу солодких десертів — їх краще залишити на наступний день, на сніданок. Десерт вранці завдасть менше клопоту вашій фігурі.

Подбайте про рух — встаньте з дивана і рушайте на прогулянку. Віддайте перевагу активному відпочинку.

verstov.info

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