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Як не набрати зайвого за свята: дієтолог розкрила унікальні секрети

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Дієтолог Світлана Фус дала поради українцям про святкове харчування, розповівши, як не погладшати під час новорічних застіль.

"Так, це той випадок, коли ми їмо вночі або пізно ввечері, коли ходимо в гості, де вже ніхто на їжу дивитися не може, але, тим не менше, столи ломляться від різноманітних страв, тому що так треба зустрічати свято... Але хочу нагадати всім, що святкова їжа — не остання в нашому житті", — написала Фус у блозі на ТСН.

Вона сформулювала декілька простих правил харчування, які зможуть допомогти охочим зберегти фігуру:

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Як не набрати зайвого за свята: дієтолог розкрила унікальні секрети

Colors.life

  • Не голодуйте перед тим, як сядете за святковий стіл. Їжте протягом дня, дотримуйтеся режиму. Тоді не доведеться накидатися на все та з'їдати відразу багато. Це загрожує переїданням і великою кількістю зайвих калорій.

  • Якщо передбачається тривале святкування — робіть перерви, вставайте з-за столу між прийомами їжі. У цей час потрібно рухатися, так ймовірність переїдання різко знижується.

  • Вибирайте, що їсти. Наприклад, складаючи свою порцію, на одну частину будь-якої м'ясної або рибної страви беріть дві частини овочів. Намагайтеся вибирати нежирні сорти м'яса, вони дають ситість, довго перетравлюються, забезпечують організм білком.

Світлана Фус

Світлана Фус

facebook.com/svitlana.fus

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  • Приділіть увагу не кількості страв, а їх якості. Нехай "тазик" олів'є й оселедець під шубою замінять, наприклад, салат із креветками і запечена у фользі риба.

  • Отримуйте естетичне задоволення від їжі. Їжте поволі, смакуючи кожен шматочок. Це також зменшує ризик переїдання, адже насичення від порції приходить через 15-20 хвилин.

  • У перервах між прийомами їжі вживайте воду, тому що зазвичай разом зі святковою їжею надходить багато солі та жиру. Ваш організм потребуватиме рідини для підтримання водно-сольового балансу. Бажано не вживати солодких напоїв, вони будуть тільки підсилювати спрагу.

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  • Будьте обережні з алкоголем. Спиртні напої розгальмовують центр голоду і самі собою калорійні, особливо міцні й солодкі. Перевагу віддавайте сухим винам, які не мають багато калорій.

  • З приводу солодких десертів — їх краще залишити на наступний день, на сніданок. Десерт вранці завдасть менше клопоту вашій фігурі.

  • Подбайте про рух — встаньте з дивана і рушайте на прогулянку. Віддайте перевагу активному відпочинку.

Як не набрати зайвого за свята: дієтолог розкрила унікальні секрети

verstov.info

Нагадаємо, що OBOZREVATEL зібрав п'ять кращих рецептів найшвидших у приготуванні новорічних страв.

Читайте всі новини по темі "живлення" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
живленняздоров'яНовий рікРіздво і Новий Рік
Особа
Світлана Фус
Місце
Україна
Теги
Новий рік-2019харчування
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