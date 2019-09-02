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Як їсти все і худнути: вчені запропонували унікальну дієту

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Дослідники довели ефективність періодичного голодування як засобу для схуднення.

Підхід під назвою ADF (alternate-day fasting, дослівно - голодування через день) полягає в тому, що один день необхідно голодувати, а на наступний можна ні в чому себе не обмежувати. Всього за місяць випробування дієти ADF випробовувані втратили 3 кг, повідомляє MedicalXpress.

Втрата ваги у піддослідних сталася, навіть незважаючи на те, що люди, що дотримуються дієти ADF, їли на 30% більше в ті дні, коли їм дозволялося їсти. Дослідники пояснили, що навіть з цим додатковим харчуванням у "святкові" дні добровольці споживали менше калорій в цілому через свої голодні дні.

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"Це простий режим - без підрахунку калорій - і дотримання графіка було дуже високим", - сказав старший автор дослідження, Франк Мадео, професор молекулярної біології в Університеті Карла Франценса в Граці, Австрія.

"Причина може бути в еволюційній біології. Наша фізіологія знайома з періодами голодування, що супроводжуються надлишками їжі", - припустив Мадео. За його словами, тільки в недавній історії у людей з'явився такий надлишок їжі, що їм потрібно обмежувати калорії.

У своєму дослідженні команда Мадео набрала 60 дорослих осіб, здорових, які не страждають на ожиріння. В середньому, у них була трохи надмірна вага на початку дослідження. Половина добровольців практикувала голодування щодня протягом місяця. Таким чином, протягом 48 годин вони їли тільки протягом 12 годин. Харчування протягом цього часу не було обмежене. Решта 30 осіб їли, як зазвичай, без будь-яких обмежень.

Люди з "групи голодування і святкового харчування" втратили в середньому 4,5% своєї ваги.

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За словами авторів дослідження, на додачу до схуднення в цій групі також спостерігалися здорові зміни факторів ризику серцево-судинних захворювань, таких як зниження рівня холестерину.

Незважаючи на ці позитивні результати, дослідники ще не рекомендують дієти ADF для всіх, тому що довгострокові ефекти цієї дієти не відомі.

Як їсти все і худнути: вчені запропонували унікальну дієту

narodna-pravda.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий дієтолог Світлана Фус розповіла про непотрібні дієти, на які не потрібно витрачати свій час.

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Теми
живлення здоров'я
Місце
Україна
Теги
диета схуднення
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