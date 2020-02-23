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/ Здорове харчування

Як їсти і не товстіти: медики дали пораду

1.4т
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Зелений чай в поєднанні з фізичними вправами на чверть знижує відкладення ліпідів в печінці при вживанні жирної їжі.

Такі результати продемонстрував експеремент на мишах, які протягом 16 тижнів харчувалися важкою їжею, а потім отримували екстракт зеленого чаю і бігали в колесі, пише lavanguardia.

"Ми вважаємо, що поліфеноли зеленого чаю взаємодіють з травними ферментами, присутніми в тонкій кишці, і частково пригнічують розщеплення вуглеводів, жирів і харчових білків. Таким чином, якщо миша не переварює жир, він і пов'язані з ним калорії проходять через травну систему і відразу потрапляють в кал не відкладаючись", – пояснив керівник дослідження.

Зелений чай

Зелений чай

politeka.net

Фахівці відзначили, що це відкриття допоможе краще зрозуміти механізм, за допомогою якого поліфеноли зеленого чаю і фізичні вправи, "працюючи" разом, зменшують жирові відкладення.

Як писав OBOZREVATEL раніше, фахівці назвали дев'ять властивостей зеленого чаю, які можуть зіпсувати здоров'я.

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Автор
Карина Бондаренко
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