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Як приготувати корисний олів'є: розкрито секрети новорічного салату

2.4т
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Овочі для новорічних салатів бажано не варити "в мундирах", а запікати в духовці. А ковбасу в олів'є варто замінити добрим м'ясом.

Такі рекомендації напередодні Нового року-2020 дала в ефірі ObozTV мікробіолог і бактеріолог Оксана Вольська.

"Всі овочі для всіх салатів я рекомендую запікати у фользі або в рукаві. Ви їх запікаєте і кладете в холодильник. Перед використанням дістаєте, чистите і нарізаєте: окремо овочі, окремо – білкові продукти. В окремі контейнери", – зазначила Вольська.

Вона особливо наголосила, що змішувати і заправляти салати потрібно безпосередньо перед подачею на стіл.

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Вольська нагадала, що салат олів'є – традиційне новорічне блюдо в країнах колишнього СРСР – був винайдений в 1860-х роках шеф-кухарем ресторану Люсьєном Олів'є.

"І складався салат тоді з рябчиків, ракових шийок, обов'язково були трюфелі... На прованському маслі робився провансаль... Я до чого веду. До інгредієнтів. Зовсім необов'язково робити олів'є з ковбаси сумнівної свіжості та незрозумілого складу", – зауважила фахівчиня.

На її думку, ковбасу бажано замінити хорошим м'ясом – наприклад, взяти куряче філе, або додати відварений яловичий язик, або ті ж ракові шийки.

"Я нікому не рекомендую їсти перероблене м'ясо. Тим більше, на сімейних святах, коли ви годуєте своїх коханих. Давайте обирати більш якісні продукти, нехай їх буде трохи менше", – уточнила вона.

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За словами Вольської, ще один недолік олів'є – поєднання інгредієнтів, які важко засвоюються організмом.

"Окрім ковбаси, в олів'є присутні бобові (горох) і картопля. Ось ці інгредієнти мене дуже бентежать, – зізналася бактеріолог. – Бобові зовсім інакше перетравлюються, плюс велика кількість вуглеводів за рахунок картоплі. Можливо, варто менше додавати картоплі і більше – моркви. Салат буде смачнішим і солодшим".

Замість ковбаси в олів'є можна покласти запечене куряче філе, відварний язик або ракові шийки

Замість ковбаси в олів'є можна покласти запечене куряче філе, відварний язик або ракові шийки

ninainthekitchen.com

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Новорічні страви живлення Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Поради лікарів
Особа
Оксана Вольська
Теги
Новий Рік-2020 продукти
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