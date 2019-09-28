Як боротися з віковим набором ваги: названий продукт

Споживання всього 14 гр волоського горіха в день дозволяє набирати менше ваги.

Про це свідчить дослідження американських вчених, опубліковане в науковому журналі BMJ Nutrition, Prevention & Health.

Експерти вивчали проблему вікового набору ваги, а також вплив на нього споживання різних видів горіхів. Експеримент проходив із 1986 року по 2011 рік. У ньому взяли участь 145 тис. осіб (з них 117 тис. – жінки).

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Як з'ясувалося, групи, які їли більше горіхів (до 14 гр) зайву вагу набирали значно повільніше. Кращий результат показав волоський горіх. Але точну причину такого його впливу на організм вчені так і не з'ясували, оскільки дослідження було тільки наглядовим.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, також вчені прийшли до висновку, що споживання горіхів зменшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

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