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/ Здорове харчування

Спосіб приготування, користь і шкода: факти про яйця

1.4т
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Факти про такиц корисний продукт, як яйця.

Що корисного в яйці?

1 яйце містить близько 70 ккал, 7 грам білка, 5 грам жиру, залізо, холін, різні вітаміни і мінерали. З огляду на міжнародні рекомендації по харчуванню, яйця є частиною здорового раціону людини.

Коли можна давати дітям яйце?

З початком прикорму, але не раніше 4 місяців. Це не асоціювалося зі збільшенням ризику розвитку алергії.

Якщо вже є алергія на яйце...

В середньому у 2% населення у віці до 5 років розвивається алергія на яйця. Однак більшість дітей переростають її. Якщо ви вже доросла людина і не їсте яйця, спеціально замінювати їх не треба, якщо ви їсте досить м'яса, риби, молочних продуктів.

Скільки можна яєць в день?

Не існує конкретних рекомендацій або рекомендацій щодо того, скільки яєць потрібно їсти в день або тиждень. Ми орієнтуємося на дані щодо обмеження холестерину. Для здорових людей, за рекомендаціями AHA, це 300 мг на добу. При цьому 1 яйце містить 170-220 мг холестерину. Плюс холестерин з інших продуктів тваринного походження. Виходить, що в середньому, рекомендується 1 яйце в день і близько 4 яєць на тиждень.

Якщо я їм більше яєць?

Якщо ви здорові і з'їли омлет з 2 яєць разово, нічого страшного не трапиться. Важливо, щоб ваш раціон не складався з одних яєць і не йшло 15 яєць на людину в тиждень. Не забувайте, що яйця містяться ще й в готових продуктах.

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Спосіб приготування, користь і шкода: факти про яйця

Ілюстрація

Чим можуть бути небезпечні яйця?

Вони можуть містити сальмонелу, бактерію, яка викликає харчове отруєння (діарея, лихоманка, спазми). Симптоми тривають 4-7 днів, проте інфекція може поширитися і дати ускладнення, аж до летальних. Особливо вразливі діти, вагітні, люди похилого віку, люди з ослабленою імунною системою (ВІЛ).

Як захиститися від сальмонели?

Миття яєць – не допоможе! Зверху яйце покрите тонкою плівкою, яка захищає пористу структуру скарлупи від проникнення бактерій. Вода і мило руйнують цю оболонку і сприяють проникненню бактерій через пори всередину яйця.

А що захистить?

Готуйте яйця до твердого жовтка - варіть 10 хвилин. Сальмонела гине при нагріванні. Не вживайте продукти, де є сирий білок.

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Автор
Албіна Коміссарова Албіна Коміссарова
Тема
здоров'я
Тег
харчування
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