Спосіб приготування, користь і шкода: факти про яйця

Факти про такиц корисний продукт, як яйця.
Що корисного в яйці?
1 яйце містить близько 70 ккал, 7 грам білка, 5 грам жиру, залізо, холін, різні вітаміни і мінерали. З огляду на міжнародні рекомендації по харчуванню, яйця є частиною здорового раціону людини.
Коли можна давати дітям яйце?
З початком прикорму, але не раніше 4 місяців. Це не асоціювалося зі збільшенням ризику розвитку алергії.
Якщо вже є алергія на яйце...
В середньому у 2% населення у віці до 5 років розвивається алергія на яйця. Однак більшість дітей переростають її. Якщо ви вже доросла людина і не їсте яйця, спеціально замінювати їх не треба, якщо ви їсте досить м'яса, риби, молочних продуктів.
Скільки можна яєць в день?
Не існує конкретних рекомендацій або рекомендацій щодо того, скільки яєць потрібно їсти в день або тиждень. Ми орієнтуємося на дані щодо обмеження холестерину. Для здорових людей, за рекомендаціями AHA, це 300 мг на добу. При цьому 1 яйце містить 170-220 мг холестерину. Плюс холестерин з інших продуктів тваринного походження. Виходить, що в середньому, рекомендується 1 яйце в день і близько 4 яєць на тиждень.
Якщо я їм більше яєць?
Якщо ви здорові і з'їли омлет з 2 яєць разово, нічого страшного не трапиться. Важливо, щоб ваш раціон не складався з одних яєць і не йшло 15 яєць на людину в тиждень. Не забувайте, що яйця містяться ще й в готових продуктах.
Ілюстрація
Чим можуть бути небезпечні яйця?
Вони можуть містити сальмонелу, бактерію, яка викликає харчове отруєння (діарея, лихоманка, спазми). Симптоми тривають 4-7 днів, проте інфекція може поширитися і дати ускладнення, аж до летальних. Особливо вразливі діти, вагітні, люди похилого віку, люди з ослабленою імунною системою (ВІЛ).
Як захиститися від сальмонели?
Миття яєць – не допоможе! Зверху яйце покрите тонкою плівкою, яка захищає пористу структуру скарлупи від проникнення бактерій. Вода і мило руйнують цю оболонку і сприяють проникненню бактерій через пори всередину яйця.
А що захистить?
Готуйте яйця до твердого жовтка - варіть 10 хвилин. Сальмонела гине при нагріванні. Не вживайте продукти, де є сирий білок.
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