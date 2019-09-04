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/ Здорове харчування

Втратив зір і слух: підліток став жертвою фастфуду

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Підліток із міста Брістоль (Великобританія) втратив зір і майже повністю втратив слух, обмеживши свій раціон харчування лише чіпсами, смаженою картоплею, м'ясними напівфабрикатами і білим хлібом.

Як повідомив телеканал Sky News, свою відмову від прийому в їжу овочів і фруктів він пояснював тим, що вони йому не до смаку.

Перший раз підліток звернувся до лікаря в 14 років зі скаргами на нездужання. Проведені аналізи показали, що в організмі у нього дуже низький рівень вітаміну B12, а також макроцитарна анемія – стан, при якому виникають надмірно великі еритроцити, що призводить до низького насичення крові киснем.

Фастфуд

Фастфуд

24 канал

Пацієнту прописали ін'єкції вітаміну B12, а також рекомендували кардинально змінити дієту. Однак коли підліток знову прийшов на прийом через рік, виявилося, що зір і слух у нього серйозно погіршилися. До 17 років він втратив можливість бачити і майже повністю втратив слух.

Тоді юнак зізнався, що з раннього віку харчувався "тільки смаженою картоплею, чіпсами, білим хлібом, шинкою і сосисками". Після додаткових тестів з'ясувалося, що крім низького рівня вітаміну B12 його організму не вистачає вітаміну D, а також міді і селену.

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"Ризики виникнення проблем із серцево-судинною системою, онкологічних захворювань та ожиріння при вживанні шкідливої їжі відомі, проте відсутність в раціоні певних продуктів також може викликати проблеми, пов'язані з нервовою системою і з зором. Таке рідко зустрічається в розвинених країнах, і цього можна уникнути за умови ранньої діагностики", – відзначили медики у висновку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, небезпечними для здоров'я людей є продукти з трансжирами, великою кількістю насичених жирів, а також смажені страви, приготовані за допомогою будь-якого рослинного масла.

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Великобританія
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