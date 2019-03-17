Всі шкідливі: розвінчано міф про користь дієт

Універсальної дієти не існує, а спосіб схуднення потрібно підбирати індивідуально, ґрунтуючись на потребах організму, які у всіх абсолютно різні.

Про це повідомила дієтолог, засновник "Лабораторії омолодження" Людмила Гончарова, передають "Українські Новини". Всі фуд-тренди, які популяризуються зараз в Україні та світі, за її словами, є "лотереєю".

"Якщо ми хочемо скинути кілька кілограмів за допомогою дієти "імені когось" або взятої просто з інтернету — ми шкодимо собі. Щоб себе добре почувати, ми повинні харчуватися за законами власних метаболічних процесів, які необхідно дізнаватися", — зазначила вона.

"Якщо людина не харчується так, як створений її організм, вона виснажує себе за рахунок еластину та колагену м'язових тканин. А жир, про який усі говорять, залишається", — пояснила дієтолог.

Як підкреслила вона, харчування потрібно складати за запитами власного організму. "Те, що всі дієти корисні й допоможуть тілу — міф", — закцентувала Гончарова.

Крім того, універсальних продуктів, які підійдуть кожній людині, також не існує.

"Ми різні зовні, за кольором очей, шкіри, в сприйнятті. Тому що це все обумовлено нашою ДНК. Якісь продукти вона сприймає, бо є ферменти на них, а якісь ні", — пояснила дієтолог.

pexels.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Людмила Гончарова назвала найлегші масла для організму.

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