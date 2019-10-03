Вода з лимоном і корисні солодощі: дієтологиня розвінчала популярні міфи про схуднення

Мами, які годують, можуть почати худнути, не чекаючи припинення грудного вигодовування. Це не завадить їм ефективно скинути вагу і не вплине на кількість молока.

Навіть при повній відмові від вживання їжі організм жінки буде виробляти молоко, виснажуючи її при цьому, написала в Instagram дієтологиня Вікторія Кляус, яка розвінчала і інші популярні міфи про схуднення.

Один з найпоширеніших – те, що від корисних солодощів не можна погладшати.

"Плюс таких солодощів – у відсутності шкідливих компонентів, але вони все одно залишаються солодощами", – зазначила Вікторія Кляус.

Ще одним популярним міфом є те, що вода з лимоном натщесерце може прискорити метаболізм.

"Але для вашого шлунка є різниця в кількості лимона, яку ви вжили – одну скибку чи один лимон", – заявила вона.

Дієтолог розвінчала міфи про схуднення Фото: bodycamp.ru

Як писав OBOZREVATEL, медсестра з англійського міста Тавісток Менді Коулз схудла на 76 кілограмів при цьому не відмовляючи собі в улюбленій їжі. Вона вживала піцу і чіпси і скидала вагу.

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