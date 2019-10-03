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Вода з лимоном і корисні солодощі: дієтологиня розвінчала популярні міфи про схуднення

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Мами, які годують, можуть почати худнути, не чекаючи припинення грудного вигодовування. Це не завадить їм ефективно скинути вагу і не вплине на кількість молока.

Навіть при повній відмові від вживання їжі організм жінки буде виробляти молоко, виснажуючи її при цьому, написала в Instagram дієтологиня Вікторія Кляус, яка розвінчала і інші популярні міфи про схуднення.

Один з найпоширеніших – те, що від корисних солодощів не можна погладшати.

"Плюс таких солодощів – у відсутності шкідливих компонентів, але вони все одно залишаються солодощами", – зазначила Вікторія Кляус.

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Ще одним популярним міфом є те, що вода з лимоном натщесерце може прискорити метаболізм.

"Але для вашого шлунка є різниця в кількості лимона, яку ви вжили – одну скибку чи один лимон", – заявила вона.

Дієтолог розвінчала міфи про схуднення

Дієтолог розвінчала міфи про схуднення

Фото: bodycamp.ru

Без лишних слов 👇 ⠀ 🔘 Без анализов не похудеть!🤷‍♀️ Это разные понятия, и хорошо, когда похудение "идет по всем фронтам", начиная от коррекции питания, движения, сна и заканчивая лечением заболеваний👩‍⚕️ Если сдаете анализы "по своему желанию" - понимайте, что будете делать с результатом Больше о похудении здесь #dr_klaus_похудение ⠀ 🔘На ГВ худеть нельзя - "пропадет" молоко😱 Найдутся те, которые скажут "да у меня так и было", иначе этот миф давно бы был забыт Согласно ВОЗ, количество молока не зависит от питания мамы👌 Даже если мама будет голодать, то организм все равно направит "необходимые ресурсы" в молоко, истощая тело матери А в чем тогда причина? листайте карусель➡️

Публикация от Диетолог онлайн ПП рацион (@dietolog_dr.klaus)

Як писав OBOZREVATEL, медсестра з англійського міста Тавісток Менді Коулз схудла на 76 кілограмів при цьому не відмовляючи собі в улюбленій їжі. Вона вживала піцу і чіпси і скидала вагу.

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Україна
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