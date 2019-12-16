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/ Здорове харчування

Вітамінні салати: експертка поділилася корисними рецептами

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Холодної пори року завжди здається, що організму не вистачає вітамінів (через занепад сил, сонливість або лущення шкіри ). Тим паче, коли його постійно випробовують на міцність відчутні перепади температур і всілякі віруси й бактерії.

Але це не підстава бігти в аптеку за полівітамінними комплексами. Спершу краще спробувати повернути хороше самопочуття за допомогою натуральних джерел вітамінів та інших корисних речовин.

Фітотерапевтка Олена Світко пропонує читачам MedOboz "заряджатися" вітамінними салатами з плодів, які доступні цієї пори року. До того ж, рецепти їх приготування прості, тож не викличуть труднощів ні в кого.

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Салат може замінити полівітамінний препарат

Салат може замінити полівітамінний препарат

Хочу

Рожевий світанок

Для приготування цього яскравого красивого салату візьміть по 200 г білокачанної капусти і м'якоті гарбуза, а також по 50 г буряка, моркви і кислих яблук, кілька гілочок петрушки і кропу, сік чверті лимона або бальзамічний оцет, оливкову олію, сіль за смаком.

Отже, дрібно нарубайте капусту, тверді овочі натріть на крупній тертці, яблука можна порізати соломкою. Зелень ж поріжте максимально дрібно. Змішайте всі інгредієнти, додайте сіль і заправте соком лимона і олією.

Незвичайний кольрабі

Навіть якщо вам не подобається капуста кольрабі, в цьому салаті корисний овоч зайде вам на ура. Щоб приготувати цю цікаву страву, візьміть качан кольрабі, м'якоть великого кисло-солодкого яблука, моркву, пів склянки жирних вершків, одну столову ложку французької гірчиці, сік половинки лимона, сіль і перець за смаком.

Натріть очищені плоди на крупній тертці. Вершки збийте до стану піни (можна в блендері), після чого змішайте їх до однорідної маси з гірчицею і соком лимона (тут вже тільки вручну). Потім помістіть всі натерті інгредієнти в салатник, заправте вершковим соусом, додайте сіль, перець, і ретельно перемішайте.

Краще їсти цей салат через 5-10 хвилин після приготування, щоб всі компоненти добре просочилися соусом.

Ситна картопля

А цей салат повноцінно замінить вам гарнір до м'яса або риби.

Візьміть 150 г відвареної очищеної картоплі, 50 г квашеної капусти, половинку цибулини, по кілька гілочок кропу і петрушки, а також оливкову олію для заправки, сіль і перець за смаком.

Порубайте картоплю кубиками або соломкою (як вам більше подобається), зелень подрібніть. Якщо капуста була заквашена листям, їх теж наріжте. Відправте всі інгредієнти в салатник, додайте спеції, полийте олією і перемішайте.

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Яскрава зелень

Цей веселий яскравий салат підійде навіть тим, хто дотримується суворих дієт. Для цієї корисної дієтичної страви візьміть по 50 г листя салату, руколи, кропу, петрушки, 5 оливок, дві столові ложки солодкої консервованої кукурудзи, а також невеликий пучок зеленої цибулі, по десертній ложці гірчиці, лимонного соку і оливкового масла, чорний перець і сіль – за смаком.

Зелень крупно поріжте або нарвіть руками і відправте все в салатник. Туди ж додайте кукурудзу і порізані на чотири частини оливки. Приготуйте заправку, змішавши гірчицю, масло і спеції, відправте її до решти інгредієнтів і ретельно перемішайте.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як приготувати корисні зігріваючі коктейлі.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
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