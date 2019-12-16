Вітамінні салати: експертка поділилася корисними рецептами

Холодної пори року завжди здається, що організму не вистачає вітамінів (через занепад сил, сонливість або лущення шкіри ). Тим паче, коли його постійно випробовують на міцність відчутні перепади температур і всілякі віруси й бактерії.

Але це не підстава бігти в аптеку за полівітамінними комплексами. Спершу краще спробувати повернути хороше самопочуття за допомогою натуральних джерел вітамінів та інших корисних речовин.

Фітотерапевтка Олена Світко пропонує читачам MedOboz "заряджатися" вітамінними салатами з плодів, які доступні цієї пори року. До того ж, рецепти їх приготування прості, тож не викличуть труднощів ні в кого.

Салат може замінити полівітамінний препарат Хочу

Рожевий світанок

Для приготування цього яскравого красивого салату візьміть по 200 г білокачанної капусти і м'якоті гарбуза, а також по 50 г буряка, моркви і кислих яблук, кілька гілочок петрушки і кропу, сік чверті лимона або бальзамічний оцет, оливкову олію, сіль за смаком.

Отже, дрібно нарубайте капусту, тверді овочі натріть на крупній тертці, яблука можна порізати соломкою. Зелень ж поріжте максимально дрібно. Змішайте всі інгредієнти, додайте сіль і заправте соком лимона і олією.

Незвичайний кольрабі

Навіть якщо вам не подобається капуста кольрабі, в цьому салаті корисний овоч зайде вам на ура. Щоб приготувати цю цікаву страву, візьміть качан кольрабі, м'якоть великого кисло-солодкого яблука, моркву, пів склянки жирних вершків, одну столову ложку французької гірчиці, сік половинки лимона, сіль і перець за смаком.

Натріть очищені плоди на крупній тертці. Вершки збийте до стану піни (можна в блендері), після чого змішайте їх до однорідної маси з гірчицею і соком лимона (тут вже тільки вручну). Потім помістіть всі натерті інгредієнти в салатник, заправте вершковим соусом, додайте сіль, перець, і ретельно перемішайте.

Краще їсти цей салат через 5-10 хвилин після приготування, щоб всі компоненти добре просочилися соусом.

Ситна картопля

А цей салат повноцінно замінить вам гарнір до м'яса або риби.

Візьміть 150 г відвареної очищеної картоплі, 50 г квашеної капусти, половинку цибулини, по кілька гілочок кропу і петрушки, а також оливкову олію для заправки, сіль і перець за смаком.

Порубайте картоплю кубиками або соломкою (як вам більше подобається), зелень подрібніть. Якщо капуста була заквашена листям, їх теж наріжте. Відправте всі інгредієнти в салатник, додайте спеції, полийте олією і перемішайте.

Яскрава зелень

Цей веселий яскравий салат підійде навіть тим, хто дотримується суворих дієт. Для цієї корисної дієтичної страви візьміть по 50 г листя салату, руколи, кропу, петрушки, 5 оливок, дві столові ложки солодкої консервованої кукурудзи, а також невеликий пучок зеленої цибулі, по десертній ложці гірчиці, лимонного соку і оливкового масла, чорний перець і сіль – за смаком.

Зелень крупно поріжте або нарвіть руками і відправте все в салатник. Туди ж додайте кукурудзу і порізані на чотири частини оливки. Приготуйте заправку, змішавши гірчицю, масло і спеції, відправте її до решти інгредієнтів і ретельно перемішайте.

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