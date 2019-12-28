Вітамінні ласощі: лікарка поділилася корисними рецептами

Взимку завжди хочеться з'їсти або випити чогось більш солодкого й вітамінного, від чого багато хто починає вдаватися до БАДів і частіше "балуватися" калорійними десертами.

Одна з причин тому – постійні випробування організму на міцність перепадами температур і регулярними атаками шкідливих мікроорганізмів. Тому він вимагає більшого підживлення енергією і корисними речовинами, інакше відповідає сонливістю, слабкістю і ломотою в тілі.

Фітотерапевтка Олена Світко пропонує читачам MedOboz спробувати задовольнити "примхи" за допомогою простих і смачних корисних ласощів, які легко й просто можна приготувати вдома.

Зарядитися вітамінами і енергією можна за допомогою смачних домашніх ласощів Культура здоров'я

Вітамінний узвар

Щоб дати організму більше корисних речовин, замість чаю та інших напоїв пийте особливий узвар. Для його приготування вам знадобиться на 5 літрів води по 100 г кураги, плодів шипшини, сушених яблук і груш, а також по 50 г плодів глоду і журавлини.

Залийте всі інгредієнти водою, доведіть до кипіння й залиште холонути. Потім процідіть холодний узвар, додайте мед за смаком і пийте в проміжках між їжею.

Цей напій містить вітаміни А, групи В, С тощо, тому його користь незабаром проявитися у вигляді покращення стану шкіри і волосся, гарного настрою, бадьорості та ін.

Зимовий смузі

Ще один рецепт, який забезпечить вас важливими для правильного функціонування організму вітамінами (А, В, С, Е), а також допоможе налагодити роботу травної системи – смузі сухофруктами.

Отже, замочіть приблизно на годину 10 штучок сушених абрикос, потім злийте воду. Відправте в блендер курагу, банан, ківі, столову ложку журавлини (свіжої або замороженої), гілочку петрушки, десертну ложку оливкової олії і гарненько все подрібніть.

Цей десерт сам собою дуже ситний, тому цілком замінить вам звичний полуденок.

Горіхове варення

Для приготування цього десерту візьміть 100 г кураги, 0,5 склянки улюблених горіхів (можна волоський, кешью, мигдаль тощо), 2 десертні ложки меду, 3 шматочки кореня імбиру і пів лимона.

Гарненько подрібніть усе в блендері до стану пасти. Таке холодне варення можна їсти на сніданок з тостами або подавати до чаю. У будь-якому разі, воно забезпечить організм вітамінами А, групи В, С, Е і безліччю іншими необхідними мікроелементами, зокрема кальцієм, калієм, магнієм і цинком, тому вживання всіляких БАДів і добавок вам не знадобиться.

Раніше OBOZREVATEL ділився рецептами вітамінних салатів на зиму.

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