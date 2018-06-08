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Ірина Цимбалюк
Ірина Цимбалюк
Педіатр-імунологВсі статті автора

Вітамінні, корисні і дуже смачні сніданки

568

Правильний сніданок - запорука гарного самопочуття та красивої фігури.

Якщо якогось інгредієнту нема під рукою - не біда, можна замінити тим, що є.

Головне правило - фрукти чи овочі та горішки, або легкий білок для ситності (сир, в'ялена риба, яйце).

Facebook Ірини Цимбалюк

Facebook Ірини Цимбалюк

Facebook Ірини Цимбалюк

Facebook Ірини Цимбалюк

Facebook Ірини Цимбалюк

Facebook Ірини Цимбалюк

Facebook Ірини Цимбалюк

Facebook Ірини Цимбалюк

Facebook Ірини Цимбалюк

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Автор
Ірина ЦимбалюкІрина Цимбалюк
Тема
живлення
Об'єкти
здоров'яхарчуваннясхудненняПоради лікаря
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