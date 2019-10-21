Вітаміни взимку: дієтологиня розповіла, чим замінити свіжі овочі

Взимку, коли закінчується сезон свіжих овочів і різноманітної зелені, потрібно вводити в раціон коренеплоди та квашені продукти.

Про головні джерела вітамінів та деякі особливості харчування в осінньо-зимовий період в ефірі ObozTV розповіла лікарка-дієтологиня Юлія Поворознюк.

В першу чергу дієтологиня порадила вживати овочі, які довго зберігаются, в тушкованому, запеченому або сирому вигляді – гарбуз, буряк, моркву, цибулю, капусту.

"Квашені продукти також обов'язково мають бути на вашому столі. Квашені продукти дуже корисні, оскільки в процесі ферментації в них утворюється багато вітаміну С та інших фітонутрієнтів, які зміцнюють наше здоров'я саме в осінньо-зимовий період. Щоб не хворіти", – зазначила Поворознюк.

Але при цьому вона попередила, що людям, у яких проблеми з кишковником, квашені продукти слід споживати помірно – щоб не було здуття або дискомфорту в животі.

Крім того, за словами Поворознюк, корисно урізноманітнити харчування замороженими літніми та осінніми овочами. Після розморожування їх добре додавати до варених або тушкованих страв.

"Зелень (куплену "не в сезон". – Ред.) можна вживати, але її потрібно попередньо замочувати", – наголосила фахівчиня.

Капусту взимку радять вживати як свіжу, так і квашену asortiment.ru

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