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Вітаміни взимку: дієтологиня розповіла, чим замінити свіжі овочі

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Взимку, коли закінчується сезон свіжих овочів і різноманітної зелені, потрібно вводити в раціон коренеплоди та квашені продукти.

Про головні джерела вітамінів та деякі особливості харчування в осінньо-зимовий період в ефірі ObozTV розповіла лікарка-дієтологиня Юлія Поворознюк.

В першу чергу дієтологиня порадила вживати овочі, які довго зберігаются, в тушкованому, запеченому або сирому виглядігарбуз, буряк, моркву, цибулю, капусту.

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"Квашені продукти також обов'язково мають бути на вашому столі. Квашені продукти дуже корисні, оскільки в процесі ферментації в них утворюється багато вітаміну С та інших фітонутрієнтів, які зміцнюють наше здоров'я саме в осінньо-зимовий період. Щоб не хворіти", – зазначила Поворознюк.

Але при цьому вона попередила, що людям, у яких проблеми з кишковником, квашені продукти слід споживати помірно – щоб не було здуття або дискомфорту в животі.

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Крім того, за словами Поворознюк, корисно урізноманітнити харчування замороженими літніми та осінніми овочами. Після розморожування їх добре додавати до варених або тушкованих страв.

"Зелень (куплену "не в сезон". – Ред.) можна вживати, але її потрібно попередньо замочувати", – наголосила фахівчиня.

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Як писав OBOZREVATEL, дієтологиня Катерина Толстікова порекомендувала в холодну пору року "робити ставку" на корисні жири – за її словами, вони не тільки добре втамовують голод, а й допомагають уникнути депресії через брак сонця і вітаміну D.

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