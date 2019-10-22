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Вітаміни при фізнагрузках: які варто приймати

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Тренування для багатьох стали невід'ємною частиною повсякденного життя. І якщо ви один з тих, хто не уявляє себе без спорту, вам варто серйозно задуматися про додаткову підживлення вітамінами.

Відомо, що при тренуваннях організм витрачає в рази більше корисних компонентів. "Регулярні тренування постійно виснажують запаси організму, внаслідок активної витрати енергії і прискореного обміну речовин", - говорить терапевт Наталія Гордієнко. "Тому якщо людина, займаючись спортом, не дотримується дієти з підвищеним вмістом вітамінів і мікроелементів або відмовляється від спеціальних вітамінних комплексів, дуже скоро відчуває виснаження і брак сил".

МедОбоз з'ясував, які вітаміни щодня потрібні спортсменам, і з яких продуктів їх можна отримати в обхід полівітамінних комплексів.

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Вітамін А. Ця речовина сприяє відновленню організму після фізичних навантажень. Вона дозволяє зберігати структуру тканин (м'язів, шкіри, слизових оболонок), а також сприяє виробленню в організмі деяких стероїдних гормонів, що відповідають за нарощування і рельєфність м'язів.

Де шукати? Найбільше вітаміну А міститься в помаранчевих овочах і фруктах – моркві, гарбузі, хурмі, дині і т.д. Також досить його міститься в брокколі, вершковому маслі, яйцях і молоці.

Вітаміни групи В. Це важливий регулятор обміну білків і вуглеводів, тобто бере участь в процесі відновлення клітин організму. Так, наприклад, вітамін В2 потрібен для правильного білкового обміну, В12 допоможе зробити тренування більш ефективних за рахунок участі в енергетичних процесах в клітинах.

Де шукати? Група вітамінів В досить обширна. І весь цей комплекс можна отримати при споживанні риби, горіхів, бобових і зелених овочів.

Вітамін С. Відома всім з дитинства аскорбінка допомагає підтримувати імунітет спортсмена, сприяє зміцненню і росту м'язів, а також відповідає за згортання крові, запобігаючи кровотечі при травмах.

Де шукати? Багато вітаміну С міститься в цитрусових, шипшині, ягодах, а також таких овочах, як капуста, перець, цибуля і помідори.

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Вітамін D. Цей "сонячний" вітамін дуже потрібний організму для зміцнення скелета, збільшення витривалості, вироблення енергії, а також для підтримки здоров'я серця.

Де шукати? Вітамін D виробляється організмом при прийомі сонячних ванн, а при їх відсутності варто пошукати речовину в яєчному жовтку, морепродуктах, сирі, вівсянці і петрушці.

Вітамін Е. Він стимулює вироблення в організмі гормону тестостерону (необхідний для росту і сили м'язів), захищає серце від виснаження перевантаженнями і зміцнює судини.

Де шукати? Найбільше вітаміну Е міститься в рослинних оліях (соняшниковій, оливковій, лляній, гарбузовій і т.д.), насінні, горіхах, авокадо, жирній рибі, креветках і мідіях.

Вітамін К. Ця речовина бере участь в синтезі білка, а також захищає від зношування судини і запобігає захворюванням суглобів (забезпечує еластичність хрящів і запобігає відкладенню солей).

Де шукати? Щоб регулярно підживлюватися цим вітаміном, потрібно якомога частіше вживати в їжу капусту, кисломолочні продукти, а також банани, авокадо, яблука і злаки.

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Головні ознаки нестачі вітамінів

Як вже говорилося, організм спортсмена має потребу в більшій кількості корисних речовин, при цьому на їх нестачу він реагує набагато швидше і різкіше, ніж організм людини, яка веде спокійний спосіб життя.

Отже, про те, що вам пора додатково вживати вітаміни, розкажуть наступні симптоми:

- Біль в м'язах відразу після або через кілька годин після тренувань;

- М'язова слабкість і занепад сил;

- Легкі запаморочення і короткочасні потемніння або розпливчастість в очах при тренуваннях;

- Судоми;

- Дратівливість і перепади настрою;

- Апатія;

- Лущення шкіри;

- Сухість губ або поява тріщин;

- Погіршення апетиту;

- Порушення сну.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Теги
Фітнес Вітамини
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