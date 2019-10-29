Вітаміни на зиму: лікар назвав 7 найголовніших

Вітаміни потрібні завжди, адже без них більшість життєво важливих процесів "зависнуть" або зовсім будуть неможливі.

Особливо важливі для збереження здоров'я - вітаміни А, групи В, а також С, D і Е. І коли влітку мало хто страждає від нестачі цих корисних речовин (хоча б навіть тому, що вони регулярно надходять в організм разом зі свіжими плодами), то ближче до зими про поповнення запасів вже потрібно подбати додатково. Тим більше, що через холод і постійні атаки пробуджених інфекцій їх витрата збільшується в рази.

MedOboz з'ясував у свого експерта, терапевта-гастроентеролога Наталії Гордієнко, без яких вітамінів пережити зиму буде тяжко, і як можна поновити їх запаси.

Де шукати вітаміни взимку? Eurolab

Аскорбінка

Головний помічник імунітету - вітамін С. Він сприяє виробленню в організмі особливих речовин, які протистоять провокаторам різних запальних процесів.

Найбільша кількість цієї речовини взимку міститься в цитрусових (мандарин, апельсин, лимон, грейпфрут, лайм, памела, ківі), яблуках, квашеній капусті, а також свіжозаморожених смородині і малині (але їх не можна піддавати термообробці – вживайте у вигляді смузі або морсу).

Вітамін А

Це ще один помічник у боротьбі з вірусами і бактеріями. Чим більше цього вітаміну надходить в організм, тим ефективніше працює імунітет.

Збагатитися цим вітаміном можна, щодня вживаючи плоди, що містять каротиноїди (з них синтезується вітамін А). Зокрема, це хурма, гарбуз, томати і сік з них, а також морква і манго.

Тіамін

З настанням холодів і зменшенням світлового дня багато хто може відзначити суттєве погіршення настрою, дратівливість і т.д. І швидше за все причина появи такого "супутника" криється в виснаженні запасів вітаміну В1. Саме він відповідає за стан нервової системи і підтримує нормальний метаболізм, при цьому швидко витрачається і зовсім не накопичується в організмі.

Щоб регулярно заповнювати його рівень, необхідно щодня вживати бобові, буряк, цвітну капусту, авокадо, апельсини або горіхи.

Вітамін В10

Параамінобензойна кислота (друга назва вітамінчика) рятує ще від одного неприємного супутника холодів – лущення шкіри. Вона сприяє природному синтезу захисного білка в організмі, завдяки чому негативні фактори переносяться з меншими втратами і для самопочуття, і для зовнішності.

Заповнювати запаси цього вітаміну можна щодня вживаючи капусту, моркву, гриби, а також горіхи і сири (особливо козячий і овечий).

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Вітамін В12

Взимку часто можна відзначити у себе незрозумілі запаморочення, слабкість і блідість шкіри. Можливо, справа криється в анемії – частому супутнику холодів, адже при низьких температурах повітря розріджене і провокує порушення густоти крові. А рятує від цього стану (сприяє підвищенню рівня гемоглобіну) вітамін В12.

Його можна знайти взимку в зеленій цибулі, ківі, морепродуктах і червоній рибі, а також яйцях і сирі.

Вітамін "сонця"

У літню пору від браку сонця мало хто страждає, а ось взимку – більшість. Вітамін D (синтезується в організмі саме під впливом сонячних променів) у всіх своїх комбінаціях необхідний для правильного засвоєння кальцію, тобто, для міцного опорно-рухового апарату, краси волосся і нігтів, а також для гарного метаболізму.

Якщо сонячні ванни взимку для вас неможливі, подбайте, щоб у вашому раціоні регулярно були присутні яйця, морепродукти і морська риба.

Вітамін Е

Ще один незамінний помічник організму взимку – токоферол. Він працює в режимі багатозадачності, а саме: бере участь в процесах, від яких залежить стан імунітету, виступає в якості потужного антиоксиданту, а також захищає нервову систему від перевантажень.

Міститься це корисна речовина у великих кількостях в рослинних оліях, авокадо, шпинаті і капусті.

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