"Винна патологія": вчені заявили про нове дослідження причин зайвої ваги

Міжнародна група вчених зробила нове відкриття в дослідженні причин появи зайвої ваги у людей. Так, вони довели, що ожиріння пояснюється наявністю специфічного ферменту, який провокує постійне відчуття голоду.

Відомо, що за відчуття ситості в організмі людей і тварин відповідає гормон лептин. Він виробляється після прийому їжі з жирами і надсилає сигнал про насичення до мозку, пише Medical Express.

Однак нові дослідження, проведені на мишах, показали, що в особин із зайвою вагою, незважаючи на високий вміст лептину в крові, відчуття голоду все одно не припинялося.

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У мишей, які отримували велику кількість жирів із їжею, утворився фермент, названий матриксною металопротеїназою 2 (MMP-2), який перешкоджав нормальній роботі гормону. Через це мозок не отримував необхідних сигналів і продовжував сповіщати організм про голод навіть одразу після прийому їжі.

Однак дослідники також заявили, що вже навчилися перешкоджати ММP-2 і змушувати лептин "працювати". У піддослідних тварин їм вдалося відновити нейронні зв'язки і зменшити схильність до переїдання. Поки такий науковий прорив вдалося випробувати тільки на мишах, але дослідники переконані, що зможуть зробити це і з людським організмом.

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