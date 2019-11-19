Викликають запалення: названо топ-3 небезпечних продукти

Для того, щоб бути здоровим, потрібно звести до мінімуму вживання продуктів, які здатні викликати тривале запалення.

Про це пише Медичний портал. Зокрема це, рафіновані вуглеводи, трансжири і ковбаса.

Рафіновані вуглеводи. До них насамперед належать цукор і біле борошно, відповідно, солодкі і борошняні страви треба їсти дуже дозовано і бажано не кожен день. Вони мають високий глікемічний індекс – після їх вживання рівень цукру в крові швидко підвищується.

Медики радять відмовитися від продуктів, які викликають тривале запалення popmech.ru

Це є одним із факторів запалення, оскільки стимулює зростання запальних кишкових бактерій, разом з яким в організмі підвищується концентрація токсинів.

Рафіновані вуглеводи містяться в солодких напоях, цукерках, шоколаді, хлібі, макаронних виробах, випічці, печиві, тістечках – словом, в усьому, що містить цукор або білу муку.

Трансжири. У складі продуктів трансжир може маскуватися назвою "гідрогенізована олія". Медики стверджують, що трансжири призводять до запалень, збільшують ризик судинних запалень і шкодять серцю.

Продукти з високим вмістом трансжирів – це, перш за все, картопля фрі та інші смажені страви фастфуду, деякі різновиди попкорну, деякі види маргарину, тістечка і випічка тривалого зберігання, а також усі оброблені продукти, в яких на етикетці вказана "гідрогенізована рослинна олія".

Ковбаса. Оброблене м'ясо містить високі концентрації кінцевих продуктів глікації – речовин, що викликають запальний процес у клітинах товстої кишки. Медики запевняють, що вживання ковбаси, бекону, шинки, копчених і в'ялених м'ясних продуктів сприяє розвитку колоректального раку.

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