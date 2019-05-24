Викликають депресію і хворобу Альцгеймера: названий топ найнебезпечніших продуктів

Продолжаем тему влияния питания на мозг. Переходите в мой профиль👉 @elenakalen и вернитесь в предыдущий пост, чтобы прочитать начало темы👍 ⠀ Итак, какие ещё продукты негативно влияют на работу мозга и чем их можно заменить читайте ниже: ⠀ ✖Бургеры, нагетсы и другой фаст-фуд🍔🍟 В этих продуктах содержится большое количество соли и насыщенного жира. Регулярное употребление приводит к ухудшению когнитивных способностей и развитию болезни Альцгеймера. К тому же переизбыток соли оказывает негативное влияние на работу сердечно-сосудистой системы. ⠀ ✅Чем заменить. Приготовить сендвич из куриной грудки. Она насыщенна витаминами А, В и С, а также минеральными веществами — магний, цинк, селен, железо. ⠀ ✖Газировка. Ученые пришли к выводу, что у любителей газировки снижается память и уменьшается гиппокамп — часть мозга, которая несет ответственность за обучение🎓 При ежедневном употреблении сладких газированных напитков возрастает риск инсульта и ожирения. ⠀ ✅Чем заменить. Старайтесь пить бутилированную воду💦 Достаточное употребление жидкости — не менее 1,5 литров в день, чтобы улучшить самочувствие, память и внимание. ⠀ ✖Десерты. Считается, что сладкое нужно для работы мозга. Однако это не так🙅 Для нормального функционирования мозгу нужно не сладкое, а глюкоза, которую он в состоянии синтезировать из других продуктов. Переизбыток сахара приводит к повышенной возбудимости и тревожности. ⠀ ✅Чем заменить. Покупные сладости можно заменить на горький шоколад, натуральный мармелад и мед🍯 Эти продукты богаты полезными аминокислотами и витаминами, стимулирующими мозговую активность. ⠀ ❓Сколько воды в день вы выпиваете? Напишите в комментариях👇 Очень рекомендую вам следить за этим показателем😉 ⠀ 🙌Если вы хотите разобраться в здоровом питании и научиться понимать чего хочет ваше тело, снизить вес без отказа от любимых продуктов и не насилуя себя невкусной едой, участвуйте в марафоне похудения! ⠀ Чтобы задать вопрос и принять участие в тренинге, напишите мне “ДА” в личные сообщение (Direct) 📩 Я отвечу на ваш вопрос и запишу вас на марафон😉 ⠀ #еленакален_советы #похудетьклету #питаниеактивныхлюдей #питаниедляздоровья #зож #пп

Публикация от ЕЛЕНА КАЛЕН ПОХУДЕНИЕ БЕЗ ДИЕТ (@elenakalen) 22 Май 2019 в 1:40 PDT