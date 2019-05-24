Викликають депресію і хворобу Альцгеймера: названий топ найнебезпечніших продуктів

Вживання деяких категорій продуктів може привести до погіршення роботи мозку і виникнення депресії.
Також у майбутньому вони можуть вплинути на виникнення деменції, повідомила в Instagram фітнес-коуч Олена Кален. У список таких небезпечних страв потрапили знежирені.
Людський мозок на 70% складається з жирової тканини. Повне виключення жиру з їжі збільшує ризик розвитку емоційної втоми й агресивності. Також знежирені продукти містять ароматизатори і шкідливі добавки.
Чіпси і сухарики через високий вміст транс-жирів погано впливають на увагу і пам'ять, а також знижують працездатність. Замість них краще вживати хлібці.
Шкідлива їжа
Бургери й інший фаст-фуд зазвичай містять багато солі і жиру. Регулярне вживання погіршує когнітивні здібності, ще вони сприяють розвитку хвороби Альцгеймера. Замінити їх краще сендівчами з курячої грудки.
Газовані напої також погіршують пам'ять, а якщо вони ще й солодкі, то ризики отримати інсульт і ожиріння сильно збільшуються.
Десерти, незважаючи на поширений міф про необхідність цукру для мозку, теж краще замінити натуральним чорним шоколадом або мармеладом, тому що цукор призводить до зайвої збудливості і тривожності.
"Куплені солодощі можна замінити на гіркий шоколад, натуральний мармелад і мед. Ці продукти багаті на корисні амінокислоти і вітамінами, які стимулюють мозкову активність", – уточнила фітнес-коуч.
Продолжаем тему влияния питания на мозг. Переходите в мой профиль👉 @elenakalen и вернитесь в предыдущий пост, чтобы прочитать начало темы👍 ⠀ Итак, какие ещё продукты негативно влияют на работу мозга и чем их можно заменить читайте ниже: ⠀ ✖Бургеры, нагетсы и другой фаст-фуд🍔🍟 В этих продуктах содержится большое количество соли и насыщенного жира. Регулярное употребление приводит к ухудшению когнитивных способностей и развитию болезни Альцгеймера. К тому же переизбыток соли оказывает негативное влияние на работу сердечно-сосудистой системы. ⠀ ✅Чем заменить. Приготовить сендвич из куриной грудки. Она насыщенна витаминами А, В и С, а также минеральными веществами — магний, цинк, селен, железо. ⠀ ✖Газировка. Ученые пришли к выводу, что у любителей газировки снижается память и уменьшается гиппокамп — часть мозга, которая несет ответственность за обучение🎓 При ежедневном употреблении сладких газированных напитков возрастает риск инсульта и ожирения. ⠀ ✅Чем заменить. Старайтесь пить бутилированную воду💦 Достаточное употребление жидкости — не менее 1,5 литров в день, чтобы улучшить самочувствие, память и внимание. ⠀ ✖Десерты. Считается, что сладкое нужно для работы мозга. Однако это не так🙅 Для нормального функционирования мозгу нужно не сладкое, а глюкоза, которую он в состоянии синтезировать из других продуктов. Переизбыток сахара приводит к повышенной возбудимости и тревожности. ⠀ ✅Чем заменить. Покупные сладости можно заменить на горький шоколад, натуральный мармелад и мед🍯 Эти продукты богаты полезными аминокислотами и витаминами, стимулирующими мозговую активность. ⠀ ❓Сколько воды в день вы выпиваете? Напишите в комментариях👇 Очень рекомендую вам следить за этим показателем😉 ⠀ 🙌Если вы хотите разобраться в здоровом питании и научиться понимать чего хочет ваше тело, снизить вес без отказа от любимых продуктов и не насилуя себя невкусной едой, участвуйте в марафоне похудения! ⠀ Чтобы задать вопрос и принять участие в тренинге, напишите мне “ДА” в личные сообщение (Direct) 📩 Я отвечу на ваш вопрос и запишу вас на марафон😉 ⠀ #еленакален_советы #похудетьклету #питаниеактивныхлюдей #питаниедляздоровья #зож #пп
Як писав OBOZREVATEL, для того, щоб швидко привести себе в форму, можна дотримуватися 3 дієт. Вони допомагають скинути вагу і зберегти своє здоров'я. Одна з них включає білки й овочі. Зокрема, це — м'ясо, риба, яйця, сири, горіхи, зелень боби, молочні і кисломолочні продукти.
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