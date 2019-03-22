Викликає рак стравоходу: вчені назвали небезпеку популярних напоїв

Часте вживання дуже гарячого чаю або кави збільшує ризики появи раку стравоходу. Люди, які вважають за краще пити нагріті до 60 градусів напої, захворювали на 90% частіше.

Про це йдеться в дослідженні вчених із США, які спостерігали за 50 000 осіб з 2004 по 2017 рік, пише The Mirror.

З'ясувалося також, що чоловіки більш схильні до цього захворювання. Найчастіше рак стравоходу з'являвся у них у віці від 60 до 70 років.

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"Вживання дуже гарячих напоїв підвищує ризик розвитку онкології, тому завжди слід чекати до охолодження", ‒ повідомив доктор Фарад Ісламі з Американського співтовариства раку.

Як писав OBOZREVATEL, кофеїн сприяє схудненню завдяки його можливостям придушення апетиту і прискорення метаболізму, однак така користь речовини занадто перебільшена.

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