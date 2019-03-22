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/Здорове харчування

Викликає рак стравоходу: вчені назвали небезпеку популярних напоїв

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Часте вживання дуже гарячого чаю або кави збільшує ризики появи раку стравоходу. Люди, які вважають за краще пити нагріті до 60 градусів напої, захворювали на 90% частіше.

Про це йдеться в дослідженні вчених із США, які спостерігали за 50 000 осіб з 2004 по 2017 рік, пише The Mirror.

З'ясувалося також, що чоловіки більш схильні до цього захворювання. Найчастіше рак стравоходу з'являвся у них у віці від 60 до 70 років.

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Іллюcтрація

Іллюcтрація

Pexels

"Вживання дуже гарячих напоїв підвищує ризик розвитку онкології, тому завжди слід чекати до охолодження", ‒ повідомив доктор Фарад Ісламі з Американського співтовариства раку.

Як писав OBOZREVATEL, кофеїн сприяє схудненню завдяки його можливостям придушення апетиту і прискорення метаболізму, однак така користь речовини занадто перебільшена.

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