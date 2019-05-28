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/Здорове харчування

Відомий ведучий сильно схуд і вразив своїм зовнішнім виглядом

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Досить відомий британський ведучий, продюсер і філантроп Саймон Коуелл припинив вживати в їжу м'ясо і перейшов на веганську дієту, через що відчутно схуд.

Зараз йому 59 років і його зовнішній вигляд вражає, повідомляє The Sun.

Відзначається, що у чоловіка були певні проблеми із зайвою вагою, поки він не вирішив кардинально змінити свій раціон. Результати цього наочно можна побачити на фото з півфіналу шоу "Got Talent".

Саймон Коуелл

Саймон Коуелл

Саймон з'явився в білій розстебнутій сорочці, продемонструвавши частину торса і підтягнуте в цілому тіло, що викликало компліменти на його адресу.

Відомий ведучий сильно схуд і вразив своїм зовнішнім виглядом

Раніше він розповідав, що перейшов на веганську дієту, замінив роли з ковбасою, пироги з варенням і гамбургери на приготовані на пару овочі.

Він відмовився від цукру, пшениці, молочних продуктів, м'яса, майже повністю скоротив з раціону пиво і сигарети, планує виключити і рибу.

"Якби мою красу оцінювали від одного до десяти, то я виглядав на вісім, а тепер виглядаю на всі 11", - говорить сам ведучий.

Саймон Коуелл

Саймон Коуелл

Нагадаємо, раніше стало відомо, як популярна блогер-веган була змушена почати їсти м'ясо через проблеми зі здоров'ям.

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