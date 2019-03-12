Смажений жир не можна! Дієтолог розкрила секрети корисного харчування

Людині варто відмовитися від цукру і замінити його на сухофрукти, аби покращити свій стан здоров`я. Також не можна вживати смажений жир, – замість нього варто брати свіжу олію.

Такі поради в ефірі ObozTV озвучила дієтолог Людмила Гончарова. Вона додала, що олією поливають тільки готові страви.

"Людині потрібні жири, тільки не смажені, тому що вони не працюють, а "живі". Смачно і корисно буде, наприклад, запекти баклажан чи кабачок із горіхами і полити готову страву олією. Також, щоб почуватися добре, варто відмовитися від цукру. Його можна замінити сухофруктами, але потрібно з`їдати не більше чотирьох штучок за один прийом", – зазначила вона.

Аби замінити м`ясо, наприклад, під час посту, можна приготувати гриби або квасолю, порадила дієтолог. Корисна також сочевиця, – у жовтих і зелених бобах найменше вуглеводів, підказала Гончарова.

"Треба взяти на озброєння гриби, наприклад, гливи, шампіньйони. Вони дуже швидко готуються. Візьміть половинку селери, подрібніть її і відваріть. За п`ять хвилин до готовності додайте у воду порізані гриби. Коли вони закиплять, вкиньте лавровий лист, перець. Потім це все збийте у блендері і подавайте, посипавши зеленню. Можна так само відварити квасолю, викласти її на тарілку і полити соусом, який приготовлений із кінзи, грецького горіха і олії", – пояснила вона.

Їжу не варто запивати водою, порадила дієтолог. Після прийому їжі треба зачекати півтори години, додала вона.

"Треба зачекати, поки продукти засвоються. Через півтори години можна випити води невеликими ковтками, щоб очистити стравохід. Правильніше випивати якомога більше води до прийому їжі. Взагалі, денна норма рідини для людини – 50 мл на кілограм ваги тіла плюс ще один літр води на додачу", – сказала Гончарова.

Як раніше писав OBOZREVATEL, капуста є відмінним дієтичним продуктом, який допоможе не тільки поправити здоров'я і схуднути, але й заповнити організм всіма необхідними вітамінами у весняний період. Наприклад, усього 1 столова ложка квашеної капусти має добову норму вітаміну К, який необхідний для нормального згортання крові.

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