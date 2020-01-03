"Від серця і нирок": чим гарбуз корисний для здоров'я

Незважаючи на те, що гарбуз складається на 90% з води, він містить безліч вітамінів, амінокислот, білків, вуглеводів. Зокрема, в овочі містяться такі вітаміни, як А, С, Е, D, РР, К, групи B і рідкісний вітамін Т.

У гарбузі міститься 1 грам білка на 100 грам гарбуза. Тобто кількість білка в ньому більша, ніж в перепелиних яйцях! Гарбуз містить в 5 разів більше каротину, ніж морква!

Гарбуз допомагає прискорити процеси засвоєння їжі і нормалізувати метаболізм. Через вміст вітаміну T гарбуз перешкоджає накопиченню організмом жирових клітин, тому дієтологи рекомендують вживати гарбуз для врегулювання ваги. Цей овоч має проносний ефект, що добре впливає на шлунково-кишковий тракт. Його рекомендують для виведення з організму холестерину, токсинів, шлаків. Через високий вміст калію вживання цього овоча покращує роботу серцево-судинної системи і зменшує ризики гіпертонії.

Гарбуз корисний для кишечника і серця Ілюстрація

Гарбуз оздоровлює шлунок, кишечник, жовчний міхур. Незамінний при гастриті, виразковій хворобі, рефлюксній хвороби (коли у людини виникає печія) і СРК. Гарбузове насіння використовують для лікування хвороб печінки, як антигельмінтний засіб. Дієтологи радять вживати гарбуз при туберкульозі, атеросклерозі, запорах, діабеті, подагрі, жовчнокам'яній хворобі. М'якоть гарбуза рекомендують вагітним і дітям. Цей овоч в раціоні забезпечить здоровий імунітет і природний детокс. У ньому міститься розчинна клітковина (пектин). Гарбуз допомагає отримати здорову і красиву шкіру. Також він має антиатеросклеротичну дію – поєднання ніжної клітковини, каротиноїдів, калію, магнію, роблять гарбуз природними ліками для всіх, у кого порушені показники ліпідограми.

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