Від гірчиці до імбиру: названі 10 спецій, які допоможуть схуднути

Перед початком пляжного сезону та спекотних днів все більше людей намагаються "надати своєму тілу форми" та скинути кілька зайвих кілограмів. Саме для цього у пригоді стануть спеції.

Експерти вважають, що азійська кухня, зокрема індійська, прискорює швидкість метаболізму, зменшує апетит і навіть зупиняє появу нових жирових клітин після схуднення, пише "Українська правда" із посиланням на The Daily Mail.

Вони стверджують, ті, хто вживає насіння кмину, втрачають більше ваги, на відміну від тих, хто цього не робить, а також що каєнський перець підвищує метаболізм до 5%, а спалювання жиру — до 16%.

Так, лікар Мерилін Гленвілл рекомендує 10 спецій, які допоможуть втратити зайву вагу. Потрібно лише обрати спеції собі до смаку.

Женьшень

Раніше було доведено, що женьшень допомагає втрачати вагу мишам, адже прискорює швидкість обміну речовин та підвищує рівень енергії.

Женьшень mail.ru

Так, один із видів женьшеню, а саме сибірський, корисний для жінок і полегшує адаптацію організму до несприятливих впливів, наприклад, холоду чи спеки, підвищує працездатність та стресостійкість. Саме у стресових ситуаціях люди вживають нездорову їжу, що стає причиною збільшення ваги, — цей корінь дає енергію та допомагає боротися зі стресом і втомою.

Каєнський перець

У перці міститься речовина капсаїцин, що надає йому гостроти. Саме вона допомагає боротися із зайвою вагою та ожирінням. Капсаїцин сприяє процесу, який перетворює жир на тепло, — а це означає, що спалюється його більше.

Каєнський перець harbuz.info

"Ці термогенні інгредієнти у раціоні можуть підвищити метаболізм до 5% і збільшити спалювання жиру до 16%", — зазначає Мерилін Гленвілл.

Кориця

Ця спеція покращує метаболізм. Її варто додавати в раціон у розмірі однієї чайної ложки до трав'яного чаю чи каші. Але про такий спосіб схуднення варто забути тим, хто вживає ліки, що розріджують кров .

Кориця cherry-lady.com.ua

"Дослідження також показують, що кориця допомагає зменшити рівень глюкози у крові і покращити опір інсуліну в тих, хто страждає на цукровий діабет 2 типу", — пояснює лікар.

Чорний перець

У стручках чорного перцю є корисна речовина — пеперин. Він має схожі властивості, як і капсицин у чилі. Пеперин дає тепло, чим запобігає утворенню нових жирових клітин.

Чорний перець body.com.ua

Кульбаба

Багато хто вважає, що кульбаба — це лише бур'ян, але її коріння і листя давно використовують як лікарські засоби проти здуття живота та розладів травлення.

"Кульбаби містять клітковину, яка довше допоможе почуватися ситим та контролювати свій апетит", — пояснює Гленвілл.

Кульбаба sobkor.net

Лікар додає, листя рослини багате на вітаміни A, C, D та B-комплекс та має високий рівень мінералів, зокрема заліза, магнію, цинку, калію, марганцю, міді, холіну, кальцію, бору та кремнію. Вона може бути гарною приправою для жінок, які наближаються до менопаузи.

Гірчиця

У приправі міститься капсаїцин, характерний метаболічною активізацією і спалюванням жиру. Гірчиця є частиною сімейства хрестоцвітних овочів, які мають чимало переваг для здоров'я.

Гірчиця indianspices.ru

"Якщо ви купуєте готову гірчицю, переконайтеся, що вона не містить цукру, адже це буде контрпродуктивно для вашої ваги", — радить лікар.

Куркума

Жовту спецію роблять із кореня. Куркума дає каррі глибокий жовтий відтінок. Його інгредієнтом є куркумін, який допомагає втратити вагу та утримати форми після схуднення.

Куркума oum.ru

Імбир

Імбир має схожий термогенний ефект, як капсаїцин, адже зігріває організм, що допомагає спалювати жир.

Імбир 24tv.ua

Кмин

Ті, хто вживає насіння кмину, втрачають більше ваги, на відміну від тих, хто цього не робить. Лікар каже, одна чайна ложка кмину в йогурті протягом трьох місяців, допоможе втратити людям на 1,5 кг більше, порівняно із тими, хто цього не роблять.

Кмин www.depo.ua

Кардамон

Кардамон також допомагає спалювати жир, адже покращує обмін речовин: зменшує газоутворення і нормалізує роботу травлення.

Кардамон sdelaychay.ru

Як писав OBOZREVATEL, дієтолог назвала 5 простих кроків для схуднення без дієт. Зокрема розповіла, чого вживати не варто, а що требва включити до раціону.

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