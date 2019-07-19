Від діабету і атрофії м'язів: вчені назвали несподівану користь популярного алкогольного напою

Речовина ресвератрол, що міститься в червоному вині, допомагає уникнути атрофії м'язів, особливо в умовах повної відсутності гравітації.

Таким чином, вживання червоного вина може бути корисним для астронавтів і космонавтів, які летять на Марс, пише Frontiers and Physology.

"Якщо людина проживе всього три тижні в космосі, обсяг м'язів в її гомілках скорочується приблизно на третину. Ми показали, що з цим можна боротися за допомогою правильної дієти, що особливо важливо для членів марсіанських експедицій, у яких не буде тренажерів, як у екіпажу МКС", – заявила вчена Гарвардського університету Марія Мортро.

Червоне вино 7ya.ru

Ресвератрол з вина і шкірки винограду благотворно впливає на організм людини і перешкоджає атрофії м'язів. Крім цього, він активує гени, які відповідають за реакцію на клітинний стрес і інші подразники, здатні зменшити тривалість життя. Також ресвератрол уповільнює процеси, пов'язані з діабетом 2 типу.

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