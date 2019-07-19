Головна Новини
Мова Язык
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здорове харчування

Від діабету і атрофії м'язів: вчені назвали несподівану користь популярного алкогольного напою

852 Читати матеріал російською

Речовина ресвератрол, що міститься в червоному вині, допомагає уникнути атрофії м'язів, особливо в умовах повної відсутності гравітації.

Таким чином, вживання червоного вина може бути корисним для астронавтів і космонавтів, які летять на Марс, пише Frontiers and Physology.

"Якщо людина проживе всього три тижні в космосі, обсяг м'язів в її гомілках скорочується приблизно на третину. Ми показали, що з цим можна боротися за допомогою правильної дієти, що особливо важливо для членів марсіанських експедицій, у яких не буде тренажерів, як у екіпажу МКС", – заявила вчена Гарвардського університету Марія Мортро.

Новини
Як вибрати і пити рожеве вино: правда про ціни, смак і походження
Червоне вино

Червоне вино

7ya.ru

Ресвератрол з вина і шкірки винограду благотворно впливає на організм людини і перешкоджає атрофії м'язів. Крім цього, він активує гени, які відповідають за реакцію на клітинний стрес і інші подразники, здатні зменшити тривалість життя. Також ресвератрол уповільнює процеси, пов'язані з діабетом 2 типу.

Як писав OBOZREVATEL, дієтолог назвала головні плюси і мінуси кави, а також те, скільки чашок в день можна випивати без шкоди для здоров'я.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини