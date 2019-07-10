Від атеросклерозу та ожиріння: медики назвали найкорисніші літні ягоди

Літні ягоди шовковиця, вишня і черешня є корисними і низькокалорійними солодощами, які покращують здоров'я.

Шовковиця багата клітковиною, але менш калорійна, ніж яблучний сік, повідомили на сторінці Міністерства охорони здоров'я України в Facebook. Клітковина необхідна під час вживання солодкого, оскільки знижує рівень цукру в крові.

Також у шовковиці багато поліфенолів, які захищають судини. Крім цього, ягода зменшує ймовірність появи атеросклерозу.

Вишня і черешня перешкоджають деформації кісток у дітей з ожирінням, мають протизапальну дію і можуть знижувати біль, а також покращують сон.

Ягоди Pexels

Медики нагадали, що після вживання фруктів потрібно прополоскати рот водою, щоб змити кислоту з зубів. Для тих, хто хоче зберегти ягоди до зими, краще відмовитися від варення і сушити або морозити їх.

Як писав OBOZREVATEL, медики назвали найбільш небезпечні і шкідливі для здоров'я людини напої. Також вони рекомендували, який напій є корисним для всіх без винятку.

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