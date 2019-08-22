"Велика помилка!" Дієтолог попередила про небезпеку вегетаріанства

Різка відмова від м'яса та інших продуктів тваринного походження може завдати шкоди здоров'ю.
Головне правило для початку вегетаріанства – дотримуватися збалансованого харчування і отримувати білок з інших продуктів, написала в Instagram дієтолог Вікторія Клаус.
"Не можна просто "не їсти тваринний білок" – щоденно потрібно отримувати свою норму білка, заліза, кальцію, вітаміну В12 з інших джерел", – пояснила вона.
Дієтолог наголосила, що веганство і вегетаріанство має свої плюси для здоров'я, наприклад, як профілактика серцево-судинних захворювань, але перехід на такий режим повинен бути усвідомленим.
"Харчування повинно вписуватися у ваш життєвий ритм. Велика помилка переходити на рослинну їжу через бажання схуднути", – підсумувала Вікторія Клаус.
Вегетаріанство і їжа тваринного походження
kp.ru
Друзья🙌, я намагаюся писати "без води" і ділюся практичною інформацією, але без ваших ❤️- ці пости не побачать навіть мої передплатники і корисність зведеться до 0😳 ⠀ Деякі втомлюються від каруселі м'ясо-сир-риба-яйца🤷♀️ і всерйоз замислюються про вегетаріанство, вірніше - про те, щоб "не їсти м'ясо" Але просто "не їм м'ясо" - це далеко не вегетаріанство🙅♀️ Бувають різні "варіації" - від повної відмови від тваринних продуктів (веганство), до "їм тільки яйця або / та молочку "(лакто \ ово / вегетаріанці) 😌 ⠀ Неважливо, який вид їжі ви виключаєте, ваше харчування все одно має залишатися сбалансірованним👆 Не можна просто "не їсти тваринний білок" -ежедневно потрібно отримувати свою норму: 🔸 білка 🔸 заліза 🔸кальція 🔸вітаміна в12 з інших джерел ⠀ Перед прийняттям рішення, варто хоча б перевірити концентрацію цих елементів в своєму організмі і подумати, які продукти у вашому доступі для заповнення можливої нестачі - або варто вже підключати добавки ⠀ Веганство і вегетаріанство має свої незаперечні плюси для здоров'я, особливо це стосується рівня холестерину і серцево-судинних захворювань , Але перехід повинен бути осознанним👆 Харчування має вписуватися в ваш життєвий ритм Велика помилка переходити на рослинну їжу з бажання похудеть😂 ⠀ Більше постів тут # dr_klaus_веганство
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