"Велика помилка!" Дієтолог попередила про небезпеку вегетаріанства

Різка відмова від м'яса та інших продуктів тваринного походження може завдати шкоди здоров'ю.

Головне правило для початку вегетаріанства – дотримуватися збалансованого харчування і отримувати білок з інших продуктів, написала в Instagram дієтолог Вікторія Клаус.

"Не можна просто "не їсти тваринний білок" – щоденно потрібно отримувати свою норму білка, заліза, кальцію, вітаміну В12 з інших джерел", – пояснила вона.

Дієтолог наголосила, що веганство і вегетаріанство має свої плюси для здоров'я, наприклад, як профілактика серцево-судинних захворювань, але перехід на такий режим повинен бути усвідомленим.

"Харчування повинно вписуватися у ваш життєвий ритм. Велика помилка переходити на рослинну їжу через бажання схуднути", – підсумувала Вікторія Клаус.

Вегетаріанство і їжа тваринного походження kp.ru

Як писав OBOZREVATEL, так звані експрес-дієти, під час яких за короткий проміжок часу скидають багато кілограмів, можуть сильно нашкодити здоров'ю.

Серед побічних ефектів – повернення і навіть збільшення ваги, анемія і дефіцит вітамінів.

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