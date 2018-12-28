Вегетаріанство може погубити людство: вчені пояснили, в чому справа

Повна відмова людей від м'яса не зменшить вплив на навколишнє середовище, а лише посилить його.

До такого висновку прийшов учений Френк Мітлонер із Каліфорнійського університету в Дейвісі, передає Science Alert. На думку вченого, омана, що виробництво м'яса перевищує за викидами транспорт, виникла через неправильну оцінку впливу домашньої худоби на клімат, яка була зроблена Продовольчою і сільськогосподарською організацією ООН у 2006 році.

Тоді експерти враховували всі фактори, пов'язані з виробництвом м'яса, зокрема виробництво добрив і перетворення диких екосистем у пасовища, але ігнорували виробництво матеріалів та деталей для автомобілів і утримання доріг, враховуючи тільки вихлопні гази. Це спотворило результати дослідження.

Заява про те, що вегетаріанство поліпшить стан навколишнього середовища та зменшить навантаження на природні екосистеми, він вважає помилковим. Також і твердження, що худоба генерує більше парникових газів, ніж транспортний сектор.

Мітлонер наголошує, що повсюдний перехід на вегетаріанство зажадає нових сільськогосподарських угідь, проте тільки 30 відсотків усіх наявних земель можуть бути використані для вирощування культурних рослин.

Оскільки до 2050 року чисельність населення складе 9,8 мільярда чоловік, то вживання м'яса в цьому випадку буде менш шкідливим для навколишнього середовища, ніж розширення площ для культивації рослин.

Мітлонер також вказує, що, навіть якщо всі американці відмовляться від тваринних продуктів, вони скоротять викиди парникових газів лише на 2,6 відсотка. Водночас впровадження нових технологій зменшило загальний вплив на навколишнє середовище з боку м'ясної індустрії на 11,3 відсотка, починаючи з 1961 року, а виробництво м'яса відтоді збільшилося в два рази. Глобальна відмова від м'яса стане ударом для продовольчої безпеки.

Також учений наполягає на тому, що рослинна їжа гірше задовольняє потребу людини в калоріях, оскільки організм людей не здатний засвоювати клітковину на відміну від рослиноїдних тварин. Крім того, тваринництво забезпечує засобами для існування близько одного мільярда людей.

У висновку вчений навів дані Агентства з охорони навколишнього середовища США, згідно з якими на сільське господарство припадає лише дев'ять відсотків усіх антропогенних викидів парникових газів. Лідерами є виробництво електроенергії (28 відсотків), транспорт (28 відсотків) і важка промисловість (22 відсотки). На тваринництво припадає 3,9 відсотка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в.о. глави міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що надмірне використання антибіотиків на фермах загрожує формуванням у м'ясі тварин небезпечних для здоров'я стійких бактерій.