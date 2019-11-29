Харчування вегетаріанців і веганів дуже відрізняється від харчування тих людей, які просто не їдять м'ясо.

Про це написала дієтологиня Вікторія Кляуз на своїй сторінці в Telegram. Вона зазначила, що намагається не брати участь в "війні м'ясоїдів проти веганів", але водночас не любить, коли її колеги говорять про веганство як про "дурниці", "шкідливе харчування".

"Для мене поняття "не їсти м'ясо" і "вегетаріанство/веганство" – це дві великі різниці! Будь-який тип харчування повинен бути збалансований, найкраще – за рахунок продуктів, які доступні щодня. І неважливо, за рахунок якої їжі ви набираєте білок, залізо і ін. елементи, – важливо, щоб це дотримувалося! " – підкреслила Кляуз.

Дієтологиня розвіяла головний міф про вегетаріанство

Вона зазначила, що є безліч масштабних досліджень, які доводять користь від вегетаріанства. Одні з них говорять про те, що воно знижує ризики серцево-судинних захворювань, цукрового діабету і онкозахворювань. А інші ж – що вегетаріанські дієти одночасно приносять користь і населенню, і навіть навколишньому середовищу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кляуз розповіла, що різка відмова від м'яса та інших продуктів тваринного походження може завдати шкоди здоров'ю. А головне правило для початку вегетаріанства – дотримання збалансованого харчування.

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