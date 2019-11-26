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/ Здорове харчування

Вегетаріанська їжа виявилася смертельно небезпечною

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Надмірне вживання продуктів на основі сої може стати причиною розвитку онкології. Це в першу чергу загрожує вегетаріанцям, які відмовилися від м'яса на користь рослинних продуктів.

До такого висновку дійшли французькі вчені з групи споживачів UFC-Que Choisir, передає Health.News. Вони проаналізували 55 різних продуктів на основі сої, зокрема готових страв, напоїв, десертів, соусів.

У деяких із них кількість фітоестрогенів перевищувала норму в п'ять разів. Фітоестрогени, відомі як ізофлавони, діють в організмі як естрогени, порушуючи гормональний фон. Вони можуть спровокувати проблеми з фертильністю, а також сприяти розвитку раку.

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Вчені закликали вагітних жінок і дітей уникати продуктів на основі сої. Іншим людям не рекомендується їсти в день більше однієї порції подібних харчових виробів.

Також було встановлено, що соєві культури обприскують гербіцидами, які ВООЗ відносить до "імовірних канцерогенів". Речовини, які містить соя, можуть знизити засвоюваність заліза, магнію і кальцію організмом і блокувати синтез гормонів щитовидної залози. Це може спровокувати рак щитовидної залози і гіпотиреоз.

Вегетаріанська їжа виявилася смертельно небезпечною

Вегетаріанська їжа виявилася смертельно небезпечною

health.news

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтологиня попередила про небезпеку вегетаріанства.

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Автор
Катерина Луговська
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