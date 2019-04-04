Вчені визначили небезпечну дозу пива для мозку

У США вчені довели, що надмірне вживання пива значно уповільнювало зростання мозку.

Дослідники з Національного дослідницького центру приматів штату Орегон за допомогою допомогою магнітно-резонансної томографії зафіксували уповільнення зростання мозку приблизно на 0,25 міліметра на рік на кожен грам алкоголю, споживаного на кілограм ваги, повідомляє eNeuro.

Вчені провели експеримент на тваринах. Так, нормальний ріст мозку у макак-резусів підліткового віку становить один міліметр за 1,87 рік. Мозок підлітка більш чутливий до алкоголю, ніж мозок дорослого, тому що зв'язку між клітинами мозку ще не настільки міцні і їх легше порушити. Одна з частин мозку, на яку впливає алкоголь, це гіпокамп - область, яка відповідає за навчання і пам'ять.

Відомо, що алкоголь пошкоджує або навіть руйнує клітини головного мозку в цій області, що не дивно, знаючи, що багато людей переживають нечіткі спогади або навіть їх повна відсутність після вживання алкоголю.

пиво

Як повідомляв OBOZREVATEL, названа смертельно небезпечну дозу алкоголю для жінок і чоловіків.

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