Вчені розвінчали міф про шкоду кави

Кава не принесе ніякої шкоди організму дорослої здорової людини, якщо її вживати помірно.

Також напій не містить ніяких токсинів, пише lenta.ru. Популярний міф про каву розвінчала експерт з чаю та кави Єлизавета Тихонова.

Вона розповіла, що калорійність чашки кави без цукру, молока і інших добавок практично дорівнює нулю. При цьому відчуття припливу енергії досягається лише завдяки впливу кофеїну.

За словами експерта, кава впливає на організ сильніше, ніж чай. Вона впливає на людину протягом восьми годин і має розподіляючий ефект. На відміну від чаю, ефект якого набагато сильніше і тримається приблизно дві години.

Кава РИА Новости

Тихонова не рекомендує пити каву дітям, оскільки в період, коли йде формування організму, можуть з'явитися відхилення, які проявляться в майбутньому.

Вона зазначила, що в кавових зернах містяться вітаміни і багато потрібних організму мікроелементів. При обсмажуванні багато корисних властивостей губляться, проте зберігаються вітаміни групи B.

"Якщо ви п'єте каву і їсте яблуко, вітамін С засвоїться краще", – зазначила експерт.

Раніше OBOZREVATEL писав, що екологи закликають відмовитися від використання одноразових стаканчиків для кави, які є причиною забруднення атмосфери викидами СО2 і токсичні для здоров'я людей.

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