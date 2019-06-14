Вчені розповіли про нову загрозу від фастфуду

Надмірне вживання фастфуду сприяє ранньому старінню мозку.
Про це заявили австралійські вчені, які провели відповідне дослідження, передає MedicalXpress.
Фахівці Австралійського національного університету вивчили підсумки 200 робіт із теми і прийшли до висновку, що фастфуд згубно впливає на людину.
"Ми знайшли переконливі докази того, що нездорові звички харчування і відсутність фізичних вправ протягом тривалого періоду часу ставлять їх під серйозний ризик розвитку діабету 2 типу та значного зниження функцій мозку", – відзначили вчені.
Фастфуд
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Відомий дієтолог Світлана Фус розповіла, що чоловік може відмовитися від фастфуду і контролювати апетит, якщо свідомо цього захоче.
Дієтолог назвала п'ять найшкідливіших продуктів, які шкодять здоров'ю і навіть є отрутою для організму.
Також фахівці розкрили кілька фактів про фастфуд, про які не розкажуть у закладі швидкого харчування.
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