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/Здорове харчування

Вчені розповіли про нову загрозу від фастфуду

1.7тЧитати матеріал російською

Надмірне вживання фастфуду сприяє ранньому старінню мозку.

Про це заявили австралійські вчені, які провели відповідне дослідження, передає MedicalXpress.

Фахівці Австралійського національного університету вивчили підсумки 200 робіт із теми і прийшли до висновку, що фастфуд згубно впливає на людину.

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"Ми знайшли переконливі докази того, що нездорові звички харчування і відсутність фізичних вправ протягом тривалого періоду часу ставлять їх під серйозний ризик розвитку діабету 2 типу та значного зниження функцій мозку", – відзначили вчені.

Фастфуд

Фастфуд

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Австралія
Теги
їжафаст фудхарчуванняздоров'я
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