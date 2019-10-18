Вчені назвали продукти, що викликають сморід тіла

Вчені з'ясували, що вживання певних продуктів може зробити природний запах тіла неприємним для нюху.

Про це повідомляє МедікФорум. Наприклад, поганий запах поту буває у тих, хто вживає багато м'яса.

Специфічний запах тіла можуть викликати помідори через вміст каротид і терпенів. При цьому навіть корисні продукти, наприклад спаржа і капуста, можуть зробити запах тіла неприємним.

Сам феномен появи неприємного запаху тіла називається "бромгідроз", його викликають бактерії, які живуть на людській шкірі і харчуються потом. Запах, що виходить від тіла – це запах їх продуктів життєдіяльності.

Якщо в людському організмі не активний певний фермент, то тіло може почати погано пахнути навіть через рибу. При цьому сама людина цей запах не буде відчувати.

Капуста може викликати запах сірки, здуття і метеоризм. Крім того, здуття в кишечнику через скупчення в ньому газу метанолу може стати наслідком вживання спаржі. Її вживання також здатне зробити їдким запах поту.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як запах горілого хліба врятував дівчину від страшної хвороби.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!