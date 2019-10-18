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/ Здорове харчування

Вчені назвали продукти, що викликають сморід тіла

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Вчені з'ясували, що вживання певних продуктів може зробити природний запах тіла неприємним для нюху.

Про це повідомляє МедікФорум. Наприклад, поганий запах поту буває у тих, хто вживає багато м'яса.

Вчені назвали продукти, що викликають сморід тіла

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Запах із рота: причини

Специфічний запах тіла можуть викликати помідори через вміст каротид і терпенів. При цьому навіть корисні продукти, наприклад спаржа і капуста, можуть зробити запах тіла неприємним.

Сам феномен появи неприємного запаху тіла називається "бромгідроз", його викликають бактерії, які живуть на людській шкірі і харчуються потом. Запах, що виходить від тіла – це запах їх продуктів життєдіяльності.

Якщо в людському організмі не активний певний фермент, то тіло може почати погано пахнути навіть через рибу. При цьому сама людина цей запах не буде відчувати.

Капуста може викликати запах сірки, здуття і метеоризм. Крім того, здуття в кишечнику через скупчення в ньому газу метанолу може стати наслідком вживання спаржі. Її вживання також здатне зробити їдким запах поту.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як запах горілого хліба врятував дівчину від страшної хвороби.

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Теми
здоров'я Дієти та фітнес
Місце
Україна
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