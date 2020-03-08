Вчені назвали безпечну дозу яєць в день

Помірне споживання яєць не принесе ніякої шкоди здоров'ю, зокрема – серцево-судинній системі.

До такого висновку прийшли вчені зі Школи громадської охорони здоров'я Гарвардського університету після нового дослідження, результати якого представлено в Американському журналі клінічного харчування.

Уточнюється, що безпечно можна споживати одне яйце в день. Щоб забезпечити точність результатів, дослідники вивчили споживання більш ніж 146 тисяч осіб з 21 країни, а також випадки захворювання понад 31 тисяч пацієнтів із захворюваннями серцево-судинної системи.

Ті, хто їв сім або менше яєць в тиждень, не мали високого ризику захворювань або смертності.

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"Помірне споживання яєць, близько одного яйця в день, не збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань і смертності, навіть якщо люди мають історію серцево-судинних захворювань і діабету", – розповів провідний автор дослідження Махшід Дегхан.

За словами завідувача кафедри харчування Френка Ху, людина може з'їсти на сніданок і два яйця, проте не більше одного або двох разів на тиждень. У жовтку міститься багато холестерину, надлишок якого пов'язаний з високим ризиком атеросклерозу і хвороб серцево-судинної системи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені розповіли, що надмірне вживання курячих яєць збільшує ризики передчасної смерті та серцево-судинних захворювань. У США за один лише 2012 рік кожен з'їдав в середньому по 254 яйця, а в 2017 – 279.

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