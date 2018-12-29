МоваЯзык
Реєстрація
CityВідео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/здоровий раціон

Вчені дізналися несподівану користь алкоголю

9.6тЧитати матеріал російською

Люди, що вживають алкоголь в помірних кількостях, мають більшу тривалість життя, ніж завзяті непитущі.

До такого висновку прийшли вчені Каліфорнійського університету, передає WKRC-TV. У дослідженні брали участь більше 1,6 тисячі осіб. Кожні шість місяців, починаючи з 2003 року, добровольці проходили неврологічні та нейропсихологічні тести, а також виконували когнітивні і фізичні завдання.

Так, згідно з дослідженням 90+ Study, метою якого було виявлення факторів довгожительства, ті, хто випивав помірну кількість спиртних напоїв і кави, частіше доживали до 90-річного віку, ніж ті, хто їх не пив. Більш того, у людей старших за 70 років з надлишковою вагою ризик смерті був нижче, ніж у випробовуваних зі звичайно. або недостатньою вагою.

Новини
Супрун розповіла українцям про лікування алкоголем

Алкоголь

Алкоголь

bujinfo.am

Також стало ясно, що більше 40 відсотків людей старше 90 років страждали деменцією, а майже 80 відсотків були інвалідами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що люди, що вживають невеликі порції спиртного, набагато рідше потрапляють до лікарень, ніж повні непитущі або алкоголіки.

Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
4
Смішно
21
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Кацапам на заметку:один фанфурик бояры в день и до пенсии дотянешь.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини