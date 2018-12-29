Вчені дізналися несподівану користь алкоголю

Люди, що вживають алкоголь в помірних кількостях, мають більшу тривалість життя, ніж завзяті непитущі.

До такого висновку прийшли вчені Каліфорнійського університету, передає WKRC-TV. У дослідженні брали участь більше 1,6 тисячі осіб. Кожні шість місяців, починаючи з 2003 року, добровольці проходили неврологічні та нейропсихологічні тести, а також виконували когнітивні і фізичні завдання.

Так, згідно з дослідженням 90+ Study, метою якого було виявлення факторів довгожительства, ті, хто випивав помірну кількість спиртних напоїв і кави, частіше доживали до 90-річного віку, ніж ті, хто їх не пив. Більш того, у людей старших за 70 років з надлишковою вагою ризик смерті був нижче, ніж у випробовуваних зі звичайно. або недостатньою вагою.

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Також стало ясно, що більше 40 відсотків людей старше 90 років страждали деменцією, а майже 80 відсотків були інвалідами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що люди, що вживають невеликі порції спиртного, набагато рідше потрапляють до лікарень, ніж повні непитущі або алкоголіки.