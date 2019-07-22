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/ Здорове харчування

"Вбивають" молодість: названо топ найшкідливіших продуктів

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Виключення з раціону восьми продуктів допоможуть довше зберегти молодість і здоров'я.

На першому місці серед ворогів молодості стоїть цукор. Він завдає шкоди клітинам і знижує швидкість синтезу колагену, через що шкіра втрачає пружність і утворюються зморшки, пише Medik Forum.

Надмірне вживання солі теж здатне зістарити організм завчасно, оскільки вона затримує рідину в організмі і викликає набряклість.

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Рятують від зневоднення: названо топ продуктів під час спеки

Справжні проблеми з серцем викликають енергетичні напої. Їх вживання сприяє аритмії та руйнує зубну емаль.

Також шкідливий алкоголь, який позначається не тільки на стані шкіри, але і на інших органах.

Старіння (ілюстрація)

Старіння (ілюстрація)

schastie-ryadom.ru

Одним з найбільш несподіваних продуктів в цьому списку стала кукурудза і страви з неї. Вони прискорюють старіння чи не в десять разів через дисбаланс омега 3 і омега 6.

Кофеїн, особливо в великих кількостях, здатний викликати зневоднення, що погано відбитися на шкірі.

Ще один "вбивця" молодості – це перероблене м'ясо, тобто ковбаса та інші подібні продукти. Замикає список випічка та інші солодощі.

Як писав OBOZREVATEL, стоматологи склали топ найшкідливіших для зубів напоїв і продуктів. Його очолив один з видів чаю.

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