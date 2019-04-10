Вбиває більше, ніж війна: українців закликали відмовитися від популярного продукту

Люди в Україні сьогодні мають можливість повністю відмовитися від споживання м'яса, оскільки його надлишок завдає великої шкоди здоров'ю.
Про це розповів у ефірі ObozTV київський веган-активіст, організатор фестивалю Kyiv Vegan Boom Рудольф Краєвський. За його словами, українцям доступні продукти, які можуть замінити м'ясо в раціоні.
Як зазначив Краєвський, люди "швидко йдуть з життя через любов до продуктів тваринництва". За його словами, статистика смертей від любові до м'яса "перевищує смерті від воєн".
"Краще і простіше за все в наш час замінювати м'ясо альтернативами. Це сейтан, соєвий стейк, соєвий гуляш, соєвий сир тофу. Ці сири поки що імпортні, але українці вже адаптуються, будуть нові виробництва. Сири рослинного походження — з запахами, з текстурами, з усім необхідним, але при цьому без хімії", — заявив він.
За його словами, всі перераховані продукти є в магазинах у великих містах України, а в невеликих містах це можна з доставкою замовити.
Краєвський закликав переходити на більш натуральний спосіб харчування — цілісний і сезонний.
"Те ж самі насіння соняшнику і гарбуза, горіхи, містять в собі всі амінокислоти і кальцій навіть в надлишку для людини", — заявив веган.
"Взимку треба їсти більше сезонних продуктів — всі види капусти, буряка, моркви. Все це містить все необхідне", — додав він.
flytothesky.ru
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