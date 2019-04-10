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/Здорове харчування

Вбиває більше, ніж війна: українців закликали відмовитися від популярного продукту

8.6тЧитати матеріал російською

Люди в Україні сьогодні мають можливість повністю відмовитися від споживання м'яса, оскільки його надлишок завдає великої шкоди здоров'ю.

Про це розповів у ефірі ObozTV київський веган-активіст, організатор фестивалю Kyiv Vegan Boom Рудольф Краєвський. За його словами, українцям доступні продукти, які можуть замінити м'ясо в раціоні.

Як зазначив Краєвський, люди "швидко йдуть з життя через любов до продуктів тваринництва". За його словами, статистика смертей від любові до м'яса "перевищує смерті від воєн".

"Краще і простіше за все в наш час замінювати м'ясо альтернативами. Це сейтан, соєвий стейк, соєвий гуляш, соєвий сир тофу. Ці сири поки що імпортні, але українці вже адаптуються, будуть нові виробництва. Сири рослинного походження — з запахами, з текстурами, з усім необхідним, але при цьому без хімії", — заявив він.

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За його словами, всі перераховані продукти є в магазинах у великих містах України, а в невеликих містах це можна з доставкою замовити.

Краєвський закликав переходити на більш натуральний спосіб харчування — цілісний і сезонний.

"Те ж самі насіння соняшнику і гарбуза, горіхи, містять в собі всі амінокислоти і кальцій навіть в надлишку для людини", — заявив веган.

"Взимку треба їсти більше сезонних продуктів — всі види капусти, буряка, моркви. Все це містить все необхідне", — додав він.

Вбиває більше, ніж війна: українців закликали відмовитися від популярного продукту

flytothesky.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVживленняДієти та фітнес
Особа
Рудольф Краєвський
Місце
Україна
Теги
диетавеган
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an and
an and
Навящывать свою философию другим это как минимум не разумно! А клыки во рту ему от создателя для чего достались? И кстати тофу далеко не безвреден тоже! Чувствуйте и слушайте свой организм, а не чужой! И свои потребности и желания, т.к. только они пойдут Вам во благо!
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Pooh Vini
Pooh Vini
И женщину резиновую. Длбеб веганский
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Pooh Vini, да нехай собі... Не стріляє ж, як ваші...
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