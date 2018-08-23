Сезон помідорів в повному розпалі. В рейтингу найбільш корисних продуктів помідори займають одну з перших сходинок, в основному завдяки вмісту лікопену.

Лікопен не синтезується в організмі людини, а поступає тільки з їжею. Основним його джерелом є томати - до 80% від загального споживання. Це пігмент з групи каротиноїдів, який надає яскравий червоний або помаранчевий колір овочам і фруктам.

В залежності від сорту помідорів, лікопену в них міститься від 5 до 50 мг/кг. Вміст лікопену зазвичай корелює з інтенсивністю червоного забарвлення цього плоду.

Брак лікопену відчувають курці або люди, які нехтують овочами або їдять їх час від часу.

Рекомендовано, щоб в денний раціон входило 5 - 7,5 мг лікопену. Значну його кількість можна отримати зі свіжих томатів, томатного соку або натуральної томатної пасти.

Помідори обережно слід вживати людям з алергіями на продукти з яскравим забарвленням, при захворюваннях нирок, подагрі, підвищеній кислотності шлунку, виразці і гастриті.