МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Приз
Реєстрація
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
CityВідео
Світлана Фус
Світлана Фус
Всі статті автора

В чому неймовірна користь помідорів

768

Сезон помідорів в повному розпалі. В рейтингу найбільш корисних продуктів помідори займають одну з перших сходинок, в основному завдяки вмісту лікопену.

Лікопен не синтезується в організмі людини, а поступає тільки з їжею. Основним його джерелом є томати - до 80% від загального споживання. Це пігмент з групи каротиноїдів, який надає яскравий червоний або помаранчевий колір овочам і фруктам.

В залежності від сорту помідорів, лікопену в них міститься від 5 до 50 мг/кг. Вміст лікопену зазвичай корелює з інтенсивністю червоного забарвлення цього плоду.

Брак лікопену відчувають курці або люди, які нехтують овочами або їдять їх час від часу.

В чому неймовірна користь помідорів

Рекомендовано, щоб в денний раціон входило 5 - 7,5 мг лікопену. Значну його кількість можна отримати зі свіжих томатів, томатного соку або натуральної томатної пасти.

Помідори обережно слід вживати людям з алергіями на продукти з яскравим забарвленням, при захворюваннях нирок, подагрі, підвищеній кислотності шлунку, виразці і гастриті.

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Світлана ФусСвітлана Фус
Тема
здоров'я
Об'єкти
здоров'ядиета
Джерело
Джерело:Facebook Світлани Фус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини